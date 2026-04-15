《飛馳人生3》2026韓寒想和拉力與潛規則談談

韓寒，從作家到賽車手再到編劇導演，三部《飛馳人生》的票房從十億到這一集的四十億。相信也是因為片商看中了這一點，才會在香港沒有上映過前兩集的情況下買回來播映。但在香港，別說欣賞韓寒，認識他的人恐怕都不多，加上在沒有足夠的宣傳配合下，願意入場觀賞《飛馳人生3》的香港觀眾恐怕不多。 《飛馳人生3》中的賽車的激烈場面，無論是特效、畫面、音效，乃至賽事的高潮起伏編排，都是三集之中最上乘的，甚至比《F1》更精彩更荷李活。韓寒有一種獨特的能力，能將自己最熱愛的賽車領域中那些很深的知識，透過兩個小時豐富、充實且直接的故事架構，完美地呈現出來。即使是完全不懂車、對賽車沒興趣的觀眾，或者是本來打算來「踢館」的愛車人士、賽車愛好者，都能看得開心又興奮。

中國影視製作那種將所有環節都做到極致的水平，執行力之高，別說超越香港，連日本、韓國都可能略遜一籌。看看同期的《抓娃娃》，再看看《逐玉》，現在的甜寵劇還要加入武鬥甚至戰爭場面，而且每個鏡頭都一絲不苟，演員俊美又會演戲，畫面拍得很美，布景明知是AI，但美術與用色實在無可挑剔。而《飛馳人生3》就是一部比荷李活電影更荷李活的賽車運動片。前兩集沒有那麼多賽道上車手互相較勁的設計，到了這一集的世界賽，不同國家的車手在賽道上激烈廝殺，誇張又好玩，但你會覺得這符合拉力賽在極端情況下可能發生的極端事件。在韓寒的設計下，觀眾無不驚嘆連連，每一場都刺激得讓人拍爛手掌。

並非電影科班出身的韓寒，之所以能把這類爆米花電影拿捏得這麼好，是因為他從小就超級熱愛看港產片。他的笑點、他的情節橋段，以及那種密集的創意點子，正是師承我們九〇年代的港產片。有港產片的味道，自然有周星馳的味道，但就像張家輝一樣，韓寒開創了另一種幽默。我會形容這是一種帶有文藝氣息的幽默，經常圍繞著雙關語與邏輯碰撞。例如，經過兩集已經滿身傷痕的主角張馳，在電影開始時發誓不再參賽，他說(大意)：「別人為夢想奉獻一生，我卻奉獻給醫生。」





但老實說，因為這一集處理了太多關於賽車的過程，這類「韓式金句」少了許多，不過量少質不減。其中我最欣賞的是他貫穿三集，讓一群說普通話的內地角色去唱廣東話的《光輝歲月》。用不標準的廣東話唱《光輝歲月》，或許有些香港人會覺得被冒犯，其實當中只有玩笑而沒有嘲笑的意思，表達的是一種男人的浪漫。而男人的浪漫，在第三者眼中往往可笑又可愛，甚至帶點熱血的執著。韓寒最厲害的是，同一首歌、同一段歌詞，能根據三集不同情境表達不同情感，這就留待大家自己去親身體會。



《飛馳人生3》在豐富刺激的比賽環節以及幽默搞笑的啜核金句以外，同樣具備揭露社會黑暗面、諷刺時弊的一面。電影不僅講述了一個「熱血老將」逆襲的故事，更通過技術崇拜(AI)、資本操控(系統不公)和中年困境三個相互交織的維度，對我們身處的世代發出似笑非笑的叩問。其中貫穿三集的「潛規則」在今集更是以最大力求呈現：張馳的車隊面對各種賽車的動力限制、權限封鎖、內定運作等，都是現實中人們熟悉的「潛規則」，奸角一句「我們控制不了車手，但是我們可以控制車」更是道出了資本操控的本質。在今時今日如此大環境下可以創作一個隱含揭露社會腐敗的作品，如何拿捏中間那條隱藏卻如洪水猛獸的紅線，是韓寒的智慧與學問。





如果你看完這段文字對韓寒產生興趣，但又不想沒看過前兩集就進場看第三集，我很推薦大家先看他的書，其中最推薦他最後一本寫的《1988：我想和這個世界談談》，公路電影式架構，男主角騎著摩托車一路向北，去接一位朋友，「紀念那些倒在路上的朋友」。1988年是哪一年？是理想主義尚存的最後一年。書中除了大量腹黑、冷笑話式金句，也道盡了許多在中國生活的基層民眾的無力感。男主角在一次非常媚俗、非常不浪漫的情況下遇見年輕的懷孕妓女娜娜，兩人並肩上路，一起面對公權力的傲慢、教育體制的僵化，所有掙扎都變成徒勞的笑話，在如此不公義的社會之下，卻讓讀者看到了善良人性乃至一段浪漫摯誠的情感……這種喜極而悲、悲中帶喜，向來是韓寒最強的殺手鐧。

最後引用一小段《1988》讓大家感受一下氛圍：

「流沙說，你怎麼能反抗我。我要吞沒你。

我說，那我就讓西風帶走我。

於是我毅然往上一掙扎，其實也沒有費力。我離開了流沙，往腳底下一看，操，原來我不是一個植物，我是一隻動物，這幫孫子騙了我二十多年。作為一個有腳的動物，我終於可以決定我的去向。我回頭看了流沙一眼，流沙說，你走吧，別告訴別的植物其實他們是動物。」

你想成為植物還是動物？