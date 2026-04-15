給孩子「試錯」的空間

想像一下，若孩子在你面前打破水杯，你的反應會是破口大罵指責他不小心，還是控制情緒，陪他一起收拾爛攤子？相信不少人是前者吧！明明水杯只值十多塊，根本不值得大發脾氣，為何我們仍忍不住指責？也許，是因為我們打從心底不接受「犯錯」。

父母看待「犯錯」的態度，深深影響著孩子。若在孩子無心犯錯時總予以指責，他們只會學到「恐懼」，為了避免被罵，未來犯錯的第一反應往往是隱瞞、撒謊或推卸責任；若父母能沉著氣，與孩子一同解決問題，他們便會明白：失敗只是過程，並不可怕。