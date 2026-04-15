給孩子「試錯」的空間

想像一下，若孩子在你面前打破水杯，你的反應會是破口大罵指責他不小心，還是控制情緒，陪他一起收拾爛攤子？相信不少人是前者吧！明明水杯只值十多塊，根本不值得大發脾氣，為何我們仍忍不住指責？也許，是因為我們打從心底不接受「犯錯」。
父母看待「犯錯」的態度，深深影響著孩子。若在孩子無心犯錯時總予以指責，他們只會學到「恐懼」，為了避免被罵，未來犯錯的第一反應往往是隱瞞、撒謊或推卸責任；若父母能沉著氣，與孩子一同解決問題，他們便會明白：失敗只是過程，並不可怕。
「如果現在不嚴厲糾正，他長大以後怎麼辦？」糾正當然必要！但在糾正前，請別剝奪孩子跌倒後，學習承擔責任與解決問題的機會。從小被保護得太好、沒機會犯錯的孩子，長大後極易變成「完美主義者」或「玻璃心」。趁早犯錯，其實是人生中成本最低的學習。
要成為「容許犯錯」的父母，須先改變口頭禪，將指責的「你又做錯了！」改為積極的「我們可以怎麼補救？」也要清楚讓孩子知道，做錯事並不代表他這個人被否定。當孩子樂意承擔責任時，別吝嗇讚美，讓他們知道「願意去試」本身就值得驕傲。
育兒充滿內心掙扎，面對生活壓力，要時刻心平氣和並不容易。然而我總提醒自己，把育兒視為一項長遠的大計劃，遇到挫折起伏是正常不過的事，只要不斷修正便可！這除了是孩子的成長，也是我自己的成長。