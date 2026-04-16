上周走進香港中樂團演奏廳，吹、彈、拉、打四聲部各司其職，時而婉轉，時而磅礡。台上演出的，是五位中學生與大專生的世界首演作品。這是「心樂集—青蔥篇」音樂會的現場——一個讓年輕作曲家夢想成真的舞台。 「心樂集」自1999年創立，一直是香港中樂團培育本地青年作曲家的搖籃。去年新增的「青蔥篇」更將對象延伸至中學與大專生，助理藝術總監周熙杰說得直白：「樂團希望更早發掘本地青年作曲家。」工作坊導師之一、胡琴演奏家黃正彥，正是昔日從「心樂集」走出來的學員——從被發掘到發掘他人，這是身份的回饋。

今年五首入選作品，來自拔萃男書院、英皇書院等不同學校。其中一位學員蔡浚鍵坦言，自己曾經寫出「連自己都覺得難聽的作品」，經訓練後獲專業樂團公開演奏，「變得更有自信心」。第二次參加的馬康耀與禤家順則更務實：所寫樂曲「樂師真係可以演奏到」。 這股創作風氣，反映香港中學中樂發展的整體趨勢。課程政策方面，2024/25學年起，教育局更新音樂科課程，明確加強推廣中華文化，學生須賞析中樂、粵劇等。校園樂團方面，聖公會林護紀念中學中樂團逾50人，曾到立法會演出；康文署「香港青年音樂匯演」每年有超過60隊中小學樂團參與。創作培育方面，「心樂集—青蔥篇」正填補了從演奏到原創的重要空白。

寫作中樂，從來不只是寫音符。它是在理解一件樂器的性格、一種聲音的美學。這些十多歲的年輕人，正在用他們的筆，為中樂寫下新的註解。或許作品還帶青澀，但正如「青蔥」所暗示——那是最鮮嫩、最充滿可能的階段。 未來的香港中樂界，不是因為技巧完美，而是因為我們聽見了下一代作曲家的第一聲初鳴。