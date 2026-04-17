粵滬美味大對決！從外灘說起，吃到香港！上海佘山世茂洲際酒店╳海景嘉福酒店海景軒四手宴

如果你是一個熱愛中華美食的老饕，就絕對不能錯過這場由香港海景嘉福洲際酒店聯乘上海佘山世茂洲際酒店的「粵滬宴語—從外灘說起」！一邊是海景軒的余照軍總廚，另一邊是上海彩豐樓的丁奇峰總廚，兩位廚藝界猛人風格迥異：丁師傅可說是「上海廚界的魔術師」，精通上海本幫菜、粵菜、川菜、淮揚菜，還能把西式擺盤玩得像藝術品一樣；而余師傅講究的是粵菜精髓，致力追求「傳統食譜和現代美學的結合」。兩位師傅合作的四手宴每位只需$888，冇得輸！

「彩豐香糟鮮四寶」這道菜的靈魂來自釀造黃酒後留下的糟滷，經過長時間的發酵與調味，鮑魚、蝦、翼尖、鴨舌經醃製後散發出濃郁的酒香與獨特的香料氣息，深邃而醇厚，是絕佳的開場白。 再來是丁師傅的招牌菜「福祿乾坤鴨」(單點$888) 這道菜可謂「鴨界勞斯萊斯」。全鴨去骨後塞滿珍貴食材，有鮑魚、瑤柱、海參、花膠、白蓮子、冬菇、鮮竹筍、糯米等等，還做成葫蘆造型，寓意福祿滿滿。一口吃下去鴨肉嫩到不行，餡料更是層次分明，加上底層的慢炸蔥段，香得讓人一秒感受到咩叫「好吃到懷疑人生」。

「松茸燉雪絨豆腐」這道菜刀工細膩，嫩豆腐切得像雪花一樣，搭配用老雞、豬肋骨熬製的高湯，再來點松茸，湯頭清而不寡，淮揚菜的經典。 「白玉松露菌香虎蝦」 新鮮大隻的虎蝦輕輕過油肉質Q彈，白玉松露菌香氣撲鼻而來，蝦頭爆晒膏，食到我嘴角上揚，甚麼濕疹都拋諸腦後！ 「翠豌豆蜜椒M6和牛粒」用大火快煎至七分熟，外層微微脆口，內裡肉汁四射，再加上秘製醬汁包裹，仲有翠綠的豌豆同惹味蜜椒點綴，色香味俱全。我食完一粒就想再食十粒，肉食控必吃！

說到江南美食，怎少得了這碗「原汁雪菜黃魚麵」主角小黃魚來自東海，個頭雖小卻是精華滿滿。全魚去骨，以魚骨熬出一鍋濃濃的雪白湯底，一口麵一口湯，再配上細嫩魚肉，保證讓你嘗到「鮮得眉毛都掉下來」的經典江南風味。