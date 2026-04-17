《末日聖母號》(Project Hail Mary)是近年科幻電影界備受矚目的作品，改編自暢銷小說，講述一名科學老師孤身赴太空執行拯救人類的任務。電影敘事節奏緊湊，科學設定亦扎實，融合生物學、太空工程及人工智能等元素，構築出一個可信而動人的太空求生故事。視覺效果震撼細膩，劇情張力亦恰到好處，成功令觀眾在浩瀚宇宙的孤寂中感受到希望與勇氣。

然而，不少觀眾仍不免將本片與《星際啟示錄》 (Interstellar)相提並論。兩者同樣以太空探索與人性命題作核心。《星際啟示錄》可謂近代電影科學研究與藝術詮釋結合的巔峰之作，其背後有天體物理學家Kip Thorne的深度理論支持，無論是黑洞呈現、相對論效應與時間維度處理極具嚴謹細緻。它不只是一部娛樂電影，更是一場關於宇宙法則與人類情感的哲學思考。