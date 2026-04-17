剛過了清明節，相信孝子賢孫們已到過先人墳前拜祭過。有沒有想過，有些人不用每年春秋二祭、每天也能夠與先人在一起呢？因為先人的骨灰安放在家裏。這個聽起來似乎不合常理，但是在香港真的有人會這樣做。

最近在筆者的靈異節目裏，有位女觀眾致電求助，她說屋企安放了老爺的骨灰，結果出現很多問題。「我同而家老公拍拖嘅時候，有時會到佢屋企過夜，亦早知喺佢房間放咗佢爸爸嘅骨灰，所以每次去都感覺唔舒服。到我嫁入佢屋企，老爺骨灰仍安放原位。其實，我已表明這樣會令我情緒受影響，但礙於他是家中細仔，只能按兄長意思這樣做。為了我好過一點，我終於說服佢，將老爺骨灰放上三樓天台，但我們嘅運程及健康仍未好轉。」據她說，自己已出現精神問題，而老公亦受嚴重濕疹影響，而且偶然在家裡也看到黑影在徘徊，所以她請師傅給意見，應如何處理。