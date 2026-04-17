剛過了清明節，相信孝子賢孫們已到過先人墳前拜祭過。有沒有想過，有些人不用每年春秋二祭、每天也能夠與先人在一起呢？因為先人的骨灰安放在家裏。這個聽起來似乎不合常理，但是在香港真的有人會這樣做。
最近在筆者的靈異節目裏，有位女觀眾致電求助，她說屋企安放了老爺的骨灰，結果出現很多問題。「我同而家老公拍拖嘅時候，有時會到佢屋企過夜，亦早知喺佢房間放咗佢爸爸嘅骨灰，所以每次去都感覺唔舒服。到我嫁入佢屋企，老爺骨灰仍安放原位。其實，我已表明這樣會令我情緒受影響，但礙於他是家中細仔，只能按兄長意思這樣做。為了我好過一點，我終於說服佢，將老爺骨灰放上三樓天台，但我們嘅運程及健康仍未好轉。」據她說，自己已出現精神問題，而老公亦受嚴重濕疹影響，而且偶然在家裡也看到黑影在徘徊，所以她請師傅給意見，應如何處理。
事實上，我們知道陰宅和陽宅應是分開的，陽人的家不應存放陰性骨灰，否則對雙方也不好。呂法傳師傅回應說：
「我們當然不贊成將骨灰放在屋企，如事主有難言之隱，或可試一個方法。有一種叫𧄌犯的法事，我們會在墳上插上竹枝，令已受破壞的墳墓不影響後人。而這個個案當然不會在其房間插竹枝，取而代之可用綠色符咒放於五方，暫時可令不安的先人減低其影響後人的力量，不過這只是用於一時的方法。」
正所講「陰安陽樂」，如果先人不安，後人亦不會活得安樂，故應盡快處理先人安葬之所才對。