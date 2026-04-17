譬如你體力不強，他會幫你提籃子或推購物車，替你帶重物，幫你拉很重的商場門，讓你輕輕鬆鬆兩手空空逛街走路。他遷就你，點菜或買菜時會優先選你喜歡或適合的食物。他體貼你，等你安睡了才肯合眼休息，會承擔大小家務事，不讓你粗心交月費，處理家中維修突發事。你病了，他為你買藥、按摩、推小腿、煮粥、遞水遞體溫計、陪你看醫生。外出用餐他代你取茄醬辣醬、確保走蒜走蔥。旅行前他承擔你不喜歡做的行程計劃、訂票訂房、兌外幣、檢查護照到期日。他會當你的秘書，提你覆診期、保險到期、主動依你心願過生日和節日，記得紀念日。

當你嫌棄身邊人，抱怨對方對你不夠細心、不夠愛、不夠上心時，請看看自己是否正在享受著其實不是理所當然的照顧。

你受委屈、被欺負，他會守護你、替你對付壞人、抱你安慰你。你累透了，他願意說「辭職吧，讓我來照顧你」(當然這些多半只出現在劇集裡)。你想做甚麼、說甚麼、罵誰、嘮叨、有理無理地小器、批評他，他都由你、忍你。

更重要是，他在身邊，沒有只說愛，身消失。

假如你的他做到以上一半，你已走運了，別理所當然地要求更多。假如你正是做盡以上的那位，可對方並不珍惜你，一副理所當然的臭面，那你應該是揀錯對象了，你只是單向付出，你們是剝削和被剝削者的關係，也許是你情我願，也許是你深怕寂寞才不斷捨離，熬到最後，即使白頭到老卻不幸福，值得嗎？