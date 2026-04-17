《上位》法則依然有效

十多年前，我寫過一本名為《上位》的書，分享自己在大企業工作二十多年的晉升經驗。時至今日，這些心得是否已經過時？若從當前商業環境來看，答案似乎傾向「是」。近年大企業職位持續縮減，組織趨向扁平化，現在絕大部分工作人口都在中小企甚至微企工作。
年輕一代對大企業的興趣也明顯降低，不少人選擇成為斜槓族，運用多元專長謀生。同時，科技發展大幅降低創業門檻，社交媒體、電商平台與雲端服務等工具唾手可得，起步資金遠低於從前，有時只需一部電腦就能開始。創業失敗的代價不再高昂，使創業成為可進可退的選擇。在此背景下，昔日「步步高陞、攀上頂層」的上位哲學，看似與時代脫節。
然而，部分行業仍是大企業的天下，例如航空、電訊、地產與銀行等資本密集領域，小本經營幾乎不可能。若你對這些行業感興趣，且能力在這些領域得以發揮，那麼「上位」仍是無法繞過的課題。你必須在大企業的階梯上爭取晉升，才能掌握資源、推動項目和實現抱負。
正因如此，我在《上位》中提出的一些建議，今天仍然有效。例如「不守本分」：主動承擔職責以外的工作，解決無人願碰的難題，讓管理層看到你有能力勝任更高職位，從而增加晉升機會。
另外「低拜高踩」仍然正確。一般人以為在大企業要「高拜低踩」，對上司阿諛奉承、對下屬可以呼呼喝喝。但實則相反，要上位最重要的是擁有自己的團隊，有人願意追隨，才具備真正的影響力。無論時代如何變遷，人心始終不變。懂得維繫團隊、善待同事的人，在任何規模的組織中，都永遠擁有「上位」的資格。