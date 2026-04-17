《上位》法則依然有效

十多年前，我寫過一本名為《上位》的書，分享自己在大企業工作二十多年的晉升經驗。時至今日，這些心得是否已經過時？若從當前商業環境來看，答案似乎傾向「是」。近年大企業職位持續縮減，組織趨向扁平化，現在絕大部分工作人口都在中小企甚至微企工作。

年輕一代對大企業的興趣也明顯降低，不少人選擇成為斜槓族，運用多元專長謀生。同時，科技發展大幅降低創業門檻，社交媒體、電商平台與雲端服務等工具唾手可得，起步資金遠低於從前，有時只需一部電腦就能開始。創業失敗的代價不再高昂，使創業成為可進可退的選擇。在此背景下，昔日「步步高陞、攀上頂層」的上位哲學，看似與時代脫節。