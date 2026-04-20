在獨自旅行的途中，我常常觀察到自己有以下這些掙扎——「今天天氣好，我是否應該出外走動一下呢？」但明明身體更想的是休息。但幾番來回拉扯後，最後往往還是「理智」佔了上風。

我翻開地圖，看看附近有甚麼是好評的餐廳、或者上網找一些近來熱門的景點，然後勉強爬起來出發。明明知道可以去遊玩很值得感恩，但我心中卻總是有一種無法說出的鬱悶感。直到我看了《我可能錯了》這本書後，我終於明白原因——甚「混亂或許會讓你不安，但秩序會置你於死地。」書中作者分享讓我突然意識到，原來在我心中有一把「這樣做才是對」的尺，而每當我選擇做「正確」的事而忽略自己感受時，這個鬱悶感就會跳出來試圖提醒我。