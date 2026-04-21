讓國家安全訊息傳遞到社區角落

談起國家安全，不少人第一時間想到的是法律條文、執法行動，而忽略了教育的重要性。剛過去的「全民國家安全教育日」，筆者出席開幕典禮，現場學生以短劇《熱血東江 薪火相傳》將東江縱隊的抗戰故事呈現，令筆者深受感動。以短劇方式傳遞國家安全訊息，是一種生動教育，而將相關訊息透過學校、社區不同層面全方位傳遞，則是社會要繼續加強的工作。

如何把國安教育融入整體培育目標與學校文化，是值得探討的課題。早於2021年，教育局已制訂《香港國家安全教育課程框架》，涵蓋八個學習領域及多個科目，要求在常規課程中融入國家安全元素，循序漸進加強學生的國家觀念及守法意識。除了課程設計，多元化的教育模式同樣關鍵，所以又向中小學提供工作坊及教育資源，例如《國家安全教育》叢書、《我們的國家，我們的安全》繪本等，照顧不同年齡的學生需要。