女生不再是經濟發展的跟隨者

「我們並非從祖先那裡繼承了地球，而是向未來的子孫借用了它。」這句聯合國SDG(永續發展目標)的核心價值觀，正成為「She-conomy」(她經濟)運行邏輯。數據顯示，這股女性力量不再僅是感性消費，而是正在改寫全球資本流向的結構性力量。 為甚麼女性正在翻轉全球經濟？數據提供了兩個硬核維度：長壽與決策參與度。全球女性平均壽命比男性高約5至7歲，這份「長壽紅利」使女性在理財上具備更長遠的視野。根據麥肯錫(McKinsey)報告，未來十年全球更將迎來高達30兆美元的財富大移轉。

在香港，H&M等快時尚撤出核心地段，取而代之的是大眾對「價值品牌」的青睞——例如Hailey Bieber創立的Rhode Skin倡導精簡護膚；或是像MUJI(無印良品)般拒絕過度包裝、強調材料本質的減法生活。這些選擇正對應了SDG 12(負責任消費)：女性正從盲目消耗，轉向支持具備社會責任與美學靈魂的品牌。 此外，全球約80%的家庭消費決策由女性主導，這種對「關係管理」的天賦形成了一種口碑經濟。最直觀的實證是「Swiftonomics」(泰勒絲經濟學)：她在社交媒體上的一句呼籲，瞬間帶動數以萬計的新選民登記，單日登記量瞬間翻倍。研究發現，女性投票率已穩定高於男性約3%至5%，當這種「政治選票」碰上「消費選票」的合流，正迫使企業必須在永續性上交出真誠的成績單。

理財的本質是資產管理，女性對時間與價值的敬畏，讓她們天然契合了ESG——永續投資。這不只是關於審美，更是關於如何管理那份「借來的未來」。 這個年代女性在任何方面應該採取主動。我們不再是趨勢的觀察者，我們就是趨勢本身。 We are She-conomy！