從「Fri-yay」出發 建構校園精神健康安全網

計劃最受學生歡迎的，莫過於「Happy Friday」。每逢星期五，師生獲准穿著運動服或班衫上課，取代平日一成不變的校服。這除了營造輕鬆氛圍，此舉同時鼓勵師生多做運動——透過身體活動釋放壓力，從生理層面促進精神健康。改變服飾帶來的視覺與觸覺轉換，能有效減低壓抑感，拉近師生距離。

「Fri-yay」一詞巧妙結合「Friday」與歡呼「Yay」，象徵對周末的期待與輕鬆心情。學校以此為切入點，將精神健康支援轉化為「日常文化」，讓學生在不知不覺中獲得喘息與滋養。

本港學生長期面對升學競爭，情緒問題日益普遍。故此，何明華會督銀禧中學今年以「Fri-yay」為主題，推出校園精神健康推廣計劃，透過一系列貼地而具創意的措施，為繃緊的校園生活注入活力與關懷，值得全港學校借鑑。

除了校服變革，學校更注重把精神健康教育自然融入學生日常。「Guidance Day」選擇在午膳時段進行，避免把心理輔導變成沉重標籤。在輕鬆的午飯氣氛後，學生參與小手工工作坊、生果日活動，或到心靈健康攤位了解情緒管理技巧。

硬件配套方面，學校在圖書館設立「Wellness Zone」，成為校園內的「避風港」。這個專屬空間設計簡約舒適，午膳期間開放，讓感到焦慮或疲憊的同學可以暫時離開喧鬧環境，閱讀、聽音樂或simply靜坐片刻。

教育的最終目標，不只是培養學術精英，更是讓每一位年輕人在校園裡健康成長。希望更多學校能從「Fri-yay」中得到啟發，共同打造真正關愛學生的校園環境。