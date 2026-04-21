拒絕平庸的飽和：成為無可取代的那位

朋友找我喝下午茶，聊起職涯轉換時，眼神裡總帶著一絲擔憂：「現在才加入你們理財這行，市場是不是已經飽和了？」聽到這裡，我笑著對她說：「這世界從來沒有真正的『市場飽和』，只有『平庸的飽和』。」

走到街上看一看，各式各樣的咖啡廳隨處可見。如果你只提供一杯毫無記憶點的普通咖啡，當然會覺得競爭好大。一旦陷入「同質化」的死胡同，能做的就只剩下削價競爭，最後在疲勞中被淘汰。為甚麼總有人為Blue Bottle大排長龍？因為他們賣的不只是一杯咖啡，而是一個故事，更是一種令人嚮往的生活態度。