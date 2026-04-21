拒絕平庸的飽和：成為無可取代的那位

朋友找我喝下午茶，聊起職涯轉換時，眼神裡總帶著一絲擔憂：「現在才加入你們理財這行，市場是不是已經飽和了？」聽到這裡，我笑著對她說：「這世界從來沒有真正的『市場飽和』，只有『平庸的飽和』。」
走到街上看一看，各式各樣的咖啡廳隨處可見。如果你只提供一杯毫無記憶點的普通咖啡，當然會覺得競爭好大。一旦陷入「同質化」的死胡同，能做的就只剩下削價競爭，最後在疲勞中被淘汰。為甚麼總有人為Blue Bottle大排長龍？因為他們賣的不只是一杯咖啡，而是一個故事，更是一種令人嚮往的生活態度。
這個道理，放在任何行業都一樣。就像我身處的金融保險業，從業人員滿街都是。但為甚麼有些人客似雲來，有些人卻只能每天打著陌生推銷電話？其中的差別，從來不在於市場夠不夠大，而在於你能否找出自己的「差異化」。
這也是為甚麼，作為一位團隊領袖，我最看重的從來不是生硬的推銷話術，而是花時間陪伴每一位夥伴發掘專屬的閃光點。我常對團隊說，與其在擁擠的紅海裡當一條拼命撕咬的鯊魚，不如優雅地游向藍海，做一隻從容的鯨魚。與其埋怨競爭激烈，不如靜下心思考：我能帶給客戶甚麼別人給不了的溫度與價值？
如果你現在也對未來的職涯感到迷惘，難以突破，或許你缺少的從來不是努力，而是一個能引導你找到差異化優勢的嚮導。期盼我們都能在自己的領域裡，溫柔而堅定地，成為那個無可取代的自己。