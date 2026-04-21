剛過去的星期日，我跟隨香港旅遊業議會及保安局，參觀了近年新開發的紅花嶺郊野公園及周邊村落。行程先拜訪辛亥革命元勳葉定仕故居，磚瓦之間盡是歷史沉澱；其後深入沙頭角中英街，站在界線前，眼見內地一側人頭湧湧、肩摩轂擊，商舖生意興隆。我曾參觀位於內地範圍的沙頭角博物館，館內詳述近代沙頭角發展及抗戰歷史，印象深刻。倘若將來適度開放中英街予本港居民參觀，讓大眾親身感受這段獨特邊城往事，定必成為極具吸引力的在地旅遊體驗。

發掘邊境新景點之餘，城中盛事同樣精彩。同日傍晚我轉赴啟德體育園觀賞香港國際七人欖球賽，球迷悉心打扮、載歌載舞，歡呼聲震天，國際化的狂歡氛圍完美展現香港活力。

事實上，政府推動的「盛事經濟」已見成效。接下來的關鍵，在於業界如何把握機遇——盛事把人引來了，我們便須提供更貼心服務，策劃深度周邊行程，將旅客從賽場帶到各區品嘗美食，把盛事人流轉化為地區經濟的實在動力。

與此同時，政府積極推動香港融入大灣區發展。當局剛提交新皇崗口岸的公共交通計劃，各區均有巴士直達，值得給運輸署點讚；若日後增設接駁機場的路線，網絡將更臻完善。新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，港深「雙向奔赴」更為暢順，不論北上消費或南下旅遊，皆更便捷。