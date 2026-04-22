給兄妹的愛不是簡單的除數

以前我常對謙謙說：「你是大哥，能力較高，多讓著童童吧！」他很乖巧，也樂意照顧妹妹，但久而久之，心裡難免有些少委屈。畢竟他也是獨立的個體，不該因為他是誰的孩子，或是誰是哥哥，就理所當然要退讓或滿足別人的期望。而總是被讓著的童童呢？或許也會覺得自己能力不及哥哥而產生自我懷疑。就算我一再向孩子強調，我對兩人的愛是公平的，現實中總有偏愛或無法完美平分的時候。再者，孩子身為親身體驗者，他們心裡的公平，與父母眼中的標準往往不一樣。

對孩子來說，「公平」固然重要。但追求絕對公平也是另一種不公平吧！兩個孩子的性格、能力和需要都不一樣，給予完全相同的對待方式，對他們來說也是另一種忽視。

手足之間的明爭暗鬥，真的只是為了物品嗎？也許，這是一場「父母關注度」的較量，想確認自己在父母心中是否重要。若父母一味追求平分資源，孩子依然能敏銳地找到他覺得不公平的地方。畢竟公平這課題太深奧，不像1+1=2那樣簡單、客觀。

所以，比起追求「公平」，我開始讓孩子明白，他們從來都不是「一樣」，也不需要與其他人一樣，他們是「獨特」的。給謙謙和童童的愛，從來不是簡單地除以二，而是教他們認識自己的獨特性，專注個人的真正需要，而不是與其他人攀比。