人緣桃花的旺衰，早已藏在你我的八字之中，而我們日常的言行與環境佈置，都是在悄悄調整自身的情感磁場。想要讓桃花順利起動，不妨先從了解自己的八字、氣場開始，再配合簡易操作，就能事半功倍。
首先給自己的生活騰出空間。八字中講究能量流通，雜物堆積不僅會堵塞氣場，更會阻礙桃花能量靠近。清理乾淨環境空間，就可以主動「喚醒」桃花磁場。在睡房桃花位擺放合適的風水物，對準床頭的方向，既能強化桃花能量，也能讓自身氣場與愛的磁場產生共鳴，其中用簡單的粉晶、蟾蜍亦即可。
掌握「咸池」生肖
八字中的桃花又稱「咸池」，象徵著情感與緣分，而在咸池生肖的日子與時辰，正是桃花能量最旺盛的時刻。在這些時段佈置風水，可以事半功倍，每天還可以跟風水物說話，許下自己對愛情、桃花人緣的願望，真誠的許願就是最強大的能量，能讓桃花星更為活躍，加速緣分到來。至於咸池生肖日的查法，可根據自己的年支或日支對照口訣查找。
最後還有一個關鍵點，就是順應天時，不可強求。我們可以通過追溯自己的大運，判斷當年的桃花運勢強弱，如果當年大運中桃花星為忌神，或運勢不佳，即使費盡力氣佈置，效果也可能事倍功半，甚至引來爛桃花。與其強求不順應時機的緣分，不如調整心態，換一個時段再操作，學會順應天時、等待合適的機會。