人緣桃花的旺衰，早已藏在你我的八字之中，而我們日常的言行與環境佈置，都是在悄悄調整自身的情感磁場。想要讓桃花順利起動，不妨先從了解自己的八字、氣場開始，再配合簡易操作，就能事半功倍。

首先給自己的生活騰出空間。八字中講究能量流通，雜物堆積不僅會堵塞氣場，更會阻礙桃花能量靠近。清理乾淨環境空間，就可以主動「喚醒」桃花磁場。在睡房桃花位擺放合適的風水物，對準床頭的方向，既能強化桃花能量，也能讓自身氣場與愛的磁場產生共鳴，其中用簡單的粉晶、蟾蜍亦即可。