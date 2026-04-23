上個周末，我站在旺角東火車站外，見證了街頭療癒的力量，充滿正能量！我要恭喜資深傳媒人、心理治療師胡美儀首度的Busking Therapy「街頭唱談療癒」非常成功。作為一位資深藝人兼臨床心理治療師，她選擇不是走進冷氣房，而是拖著簡單的音響，走入人群之中，以「唱＋談」的形式為市民提供情緒支援。現場吸引了逾百人參與，有人停下腳步眼泛淚光，有人靜靜地聽完一首歌後，鼓起勇氣坐下來傾訴。我看著她獻唱《漫步人生路》，並結合輔導對話，向途人傳遞豁達樂觀的人生態度，那一刻我深深感受到，原來一首歌、一個微笑、一句「我明白」，已經可以接住一顆受傷的心。

其實「Busking therapy」(街頭表演治療)是一個非正式的心理健康概念，結合了街頭表演的開放性與治療性意圖，雖然並非臨床認證的治療方法，但已被一些音樂治療師、社工或社區藝術工作者用作輔助介入方式。其主要理念是利用公共空間進行音樂或藝術表演，以達到情緒表達、社交連結與自我價值提升等治療效果。香港這次的實踐正是由註冊臨床心理治療師胡美儀主導，她擁有心理輔導學碩士學位且是博士候選人，她突破傳統「一對一」的密室會談，採取「唱」加「談」的形式，現場設有免費情緒輔導名額，反應熱烈得要排隊，因為每一個排隊的人，都是鼓起勇氣走向希望的靈魂。團隊甚至為大埔宏福苑火災倖存者提供了長達六個月的後續心理支援，那份不離不棄的陪伴，讓人動容。她之所以選擇街頭，目的是要「降低求助門檻」，因為許多情緒困擾者抗拒走進輔導室，覺得那是「有問題的人才去的地方」，但在街頭路過時，可能因一首歌或幾句交談而打開心扉，這種方式旨在創造一條「流動的心靈河流」，讓心理健康服務主動走進人群，讓每一個孤單的靈魂都知道：你並不孤單。美儀姐期望未來舉辦「香港情緒健康節」，讓街頭成為充滿活水的河流，為城市注入生命力，我真的很期待，也相信那一天不會太遠。我衷心希望未來有更多專業心理治療師及NGO能夠在每區推動街頭輔導，用音樂、用對話、用最真誠的陪伴，灌輸正向價值觀，療癒人心，做到區區正能量，讓香港城市變得更溫暖、更富生命力。