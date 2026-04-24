啟德體育園推動綠色經濟

啟德體育園上星期舉行了香港國際七人欖球賽，這不僅是國際體壇盛事，也展示了香港推動綠色經濟與城市升級的努力。由舊機場轉型為世界級體育地標的啟德，提升了承辦國際大型賽事的能力，並將可持續發展理念融入城市建設與運營。作為香港最具國際辨識度的體育品牌之一，國際七人欖球賽在啟德結合先進設施、便捷交通和節能設計，展現香港不僅是金融中心，也具備舉辦綠色大型活動的實力。
綠色經濟不僅是口號，更實現消費和產業機會。賽事推動旅遊、零售、餐飲和酒店，同時促進場館管理、廢物減量、低碳交通和智能營運，為本地企業創造價值。當體育、旅遊與環保政策協同，香港經濟能朝高附加值和可持續發展轉型，提升競爭力。
啟德體育園作為大型基建項目，如能持續環保運作，將成為香港推動綠色轉型的範例。從場地能源管理到觀眾出行安排，體現城市對碳排放和資源效率的重視。大型活動不僅帶來短期經濟收益，更是市民與企業共同參與低碳生活、逐步建立環保價值的契機。啟德體育園透過清晰的廢物分類、回收大使推廣、全面走塑，以及將廚餘及紙類器皿循環轉化為堆肥，全面提升大型活動的環保效能，推動更綠色、可持續的盛事體驗。
啟德體育園不僅是運動和娛樂場所，更是香港展示「盛事經濟」和「綠色環保」並行的重要平台。舉辦可持續理念的活動，不僅吸引國際關注，也有助於提升城市形象、產業升級，讓「東方之珠」在新時代更具深度與內涵。