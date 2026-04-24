啟德體育園推動綠色經濟

啟德體育園上星期舉行了香港國際七人欖球賽，這不僅是國際體壇盛事，也展示了香港推動綠色經濟與城市升級的努力。由舊機場轉型為世界級體育地標的啟德，提升了承辦國際大型賽事的能力，並將可持續發展理念融入城市建設與運營。作為香港最具國際辨識度的體育品牌之一，國際七人欖球賽在啟德結合先進設施、便捷交通和節能設計，展現香港不僅是金融中心，也具備舉辦綠色大型活動的實力。

綠色經濟不僅是口號，更實現消費和產業機會。賽事推動旅遊、零售、餐飲和酒店，同時促進場館管理、廢物減量、低碳交通和智能營運，為本地企業創造價值。當體育、旅遊與環保政策協同，香港經濟能朝高附加值和可持續發展轉型，提升競爭力。