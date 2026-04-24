上次辦的沙龍會，談的主題是「前世今生」，下月的沙龍是下集，談因果報應吧。即使你不信有前世，也許也不忍不信因果報應。今世看不到報應便望有下世，討回理所當然的公道。但，公道從來不是理所當然。

也許你們無法理解，為何貌似超級清醒和理智的我，會對某些「沒得救」的人寬容：如靜觀十多年才狠心絕交或分手，被危害安全才拉黑嚴重病態的客人，是流於爛好人或聖母心嗎？不，我重視的是公平，尤其是對個人。

我們很難對人對事不下判斷，還自覺持平和客觀，這是大腦思維自作主張。可人心複雜多變，暗藏人鬼神魔各種變面，要看透實情何其難，即使有真憑實據，甚至對方已承認了自己的問題，事實都可能不是你我他以為的那樣。