上次辦的沙龍會，談的主題是「前世今生」，下月的沙龍是下集，談因果報應吧。即使你不信有前世，也許也不忍不信因果報應。今世看不到報應便望有下世，討回理所當然的公道。但，公道從來不是理所當然。
也許你們無法理解，為何貌似超級清醒和理智的我，會對某些「沒得救」的人寬容：如靜觀十多年才狠心絕交或分手，被危害安全才拉黑嚴重病態的客人，是流於爛好人或聖母心嗎？不，我重視的是公平，尤其是對個人。
我們很難對人對事不下判斷，還自覺持平和客觀，這是大腦思維自作主張。可人心複雜多變，暗藏人鬼神魔各種變面，要看透實情何其難，即使有真憑實據，甚至對方已承認了自己的問題，事實都可能不是你我他以為的那樣。
我不想輕率為人定罪，為事情定性，不想因為身累、主觀、跟風、求方便或懶惰而錯判了誰。我相信對人公平比慷慨或慈悲更重要，可維護公平需要的心力遠比去愛多。
對惡人惡事，無力扭轉的惡運，人傾向希望有天理會修他。「因果報應」令人相信行善作惡有果報，還未看到只是時辰未到。有師父安慰說：「因果會來，但不用你管。」素黑霸氣說：「我從不理會因果報應。」緣起性空說：「連因果本身也是空。」那你說呢？
當你覺得人生坎坷，上天對你殘忍，你值得更好的果報；當你看到不公義、沒天理事發生，除了悲憤、啞忍、期待惡人有報應外，你還能做甚麼更有用的呢？5月17日素黑沙龍，我們一起高質素討論。WhatsApp：4679 9198