AI是取代工作還是製造工作？

最近幾次外出用餐時，都聽到鄰桌有人高談闊論，說公司如何利用AI節省成本，減省多少員工。這讓我想起在股票市場有個說法，就是當理髮師和的士司機也跟你談論股票時，往往就是股市見頂的先兆。現在連一些其貌不揚，年紀不小的人都在談論AI，是否意味着泡沫正在形成？

我認為科技本身是扎實的，只是人們的預期不是太樂觀就是太悲觀。現在的情況是僱主或管理層似乎對AI取代人類員工過於樂觀，大企業爭相宣布裁減數以萬計職位；而員工則對自身價值過於悲觀，人人自危，擔心自己就是被淘汰的那一個。也有些人對科技充滿質疑和抗拒，拒絕學習新工具，在時代轉變的浪潮中發出悲鳴。