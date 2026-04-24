AI是取代工作還是製造工作？

最近幾次外出用餐時，都聽到鄰桌有人高談闊論，說公司如何利用AI節省成本，減省多少員工。這讓我想起在股票市場有個說法，就是當理髮師和的士司機也跟你談論股票時，往往就是股市見頂的先兆。現在連一些其貌不揚，年紀不小的人都在談論AI，是否意味着泡沫正在形成？
我認為科技本身是扎實的，只是人們的預期不是太樂觀就是太悲觀。現在的情況是僱主或管理層似乎對AI取代人類員工過於樂觀，大企業爭相宣布裁減數以萬計職位；而員工則對自身價值過於悲觀，人人自危，擔心自己就是被淘汰的那一個。也有些人對科技充滿質疑和抗拒，拒絕學習新工具，在時代轉變的浪潮中發出悲鳴。
回顧過去數十年的科技發展，類似「科技取代職位」的說法從未間斷。然而，勞動人口並未因此減少，失業率也沒有被科技推高，主要仍受經濟周期影響。某些職位的確消失了，但新科技同時創造出新的職位。以廣告業為例，數碼化的確讓一些傳統手藝如畫房的工作，不復存在，卻催生了更多不同類型的職位，例如SEO/SEM優化專員、社交媒體小編、程式購買策劃人員等。
科技固然提高了工作效率，但也極有效率地「製造」出更多工作，打工仔依舊經常加班。以廣告業來說，以往拍攝完成後，許多細節已成定局，重拍成本太高，客戶只能接受現狀。但現在，後期製作還能用AI修改，導致作品出街前一刻仍在改動，工作量因而增加了不少。
我認為AI會重塑職場生態。部分職位確實會被取代，但同時也創造出更多工作機會。AI擅長的事情，交給AI去做；人類則應轉向需要創造力、同理心、複雜溝通與策略決策的工作。短期內也許會帶來陣痛，但長遠而言，這只會促成大量轉業，而非大量失業。