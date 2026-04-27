每逢去到海島，我都會強烈發覺，原來自己一早已患上「小島候群症」——旅途一開始已經依依不捨，不願回來了。

雖然這是第一次來到沖繩，但卻對這島嶼有莫名好感。因為島嶼呈狹長狀的關係，完全有種被大海包圍的感覺，無論去到哪裡都能看到海，而且沿途小店、餐廳、商店一應俱全，既有島嶼的原始與寧靜、又有城市的便利與熱鬧，完全滿足現代人對夢想居住地的想象。不過既是初次認識，在此行走總顯得有些拘謹，生怕干擾到他人似的。

剛巧同行友人預約了潛水體驗，到因海水侵蝕形成的天然海蝕洞「青之洞窟」探險，完全把自己沉浸在透明夢幻的玻璃海之中，就像某種神秘的入會儀式般，有種被大海接納了的感覺。完成後我整個人放鬆了不少，穿著泳衣、踢住人字拖，在無人的路上行走，竟然覺得相當自如。原本的行程是去參觀琉球村，但我跟朋友說不如隨心走走吧。我們沿路看到便利店便停下，買了一杯冰美式，聽著偶爾日文廣播歡迎光臨的人，搭配溫和的日光，不知為何突然覺得很快樂。