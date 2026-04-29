重燃90年代音樂特輯那團火 《米高積遜》

如果你期待看到一齣剖析一位巨星光環背後陰暗面、充滿戲劇張力的深度傳記片，那麼看罷《米高積遜》大概會讓你忍不住好奇：那些爭議在哪裡？那個複雜的內心世界在哪裡？甚至乎連一個真實、完整、有血有肉的Michael Jackson在哪裡？儘管如此，我卻非常沉醉於電影給與我超過兩小時無限的美好回憶與視聽享受。

大概因為IMAX的緣故，我被整齣戲連環播放的MJ經典歌和舞蹈深深吸引，身邊兩位一起看的朋友原來也不太滿意這部電影，他們覺得作為人物傳奇電影，這部戲完全無法了解MJ的深層面向，也沒有講到他的一生，甚至連半生都談不上。然後我就明白了，因為我從一開始就沒有期待過有這種比較貼近真實、或者比較複雜的人物內心描寫。從好多年前進場看講述扎克伯格的《社交網絡》開始，我就很好奇：這類拍活人，或者近代去世但家族依然擁有雄厚財力的人，怎麼可能拍到那個人物善惡並存的多面性？別說「惡」了，就算只透露一點點陰暗面，對方都會告到你傾家蕩產。

所以我從一開始就沒有這種「人物多面性描寫」的期望，結果這齣戲果真拍出了以前TVB很愛找歌手拍的那種音樂電影的質感。而我小時候超期待、勁愛看正是像《郭富城音樂特輯2之希臘驚情》、《張學友音樂特輯之我在栢斯的日子》、《劉德華音樂電影波多黎各的童話》這類音樂特備節目。現在看到荷李活等級的製作，重現當年MJ拍攝《Billie Jean》、《Beat It》、《Thriller》等歌曲的錄音和MV，已經讓我熱血沸騰。



近代人物傳記電影的悖論

我的想法很簡單直接：整齣戲讓我身體跟著節奏搖擺、腳也打著拍子，甚至想跳上椅子模仿他的尖腳立地，其實這部電影已經非常成功了。我熱切期待之後能有場次可以讓大家現場跟著唱、跟著跳，我一定唱大AL版的《Beat It》：「收工～收工～日做夜做猛做無用～」雖然電影不那麼注重故事，但編劇用「父權」這個主題來串聯MJ的早期生涯和內心掙扎，整體雖然簡單，卻抓得很扎實、很穩妥，也做到首尾呼應，整體故事相當圓滿。

MJ親侄子Jaafar Jackson據知為了演好MJ準備了整整三年，每天練舞6小時，他在MJ叔叔的舞步和神態上確實做到了極高的還原度。

至於演員呢？MJ親侄子Jaafar Jackson據知為了演好MJ準備了整整三年，每天練舞6小時，他在MJ叔叔的舞步和神態上確實做到了極高的還原度，尤其是重現的經典舞台《Billie Jean》表現幾乎無可挑剔，很努力也表現得很好，但正因為他演得愈好，就愈讓人覺得真正的MJ無可取代。MJ那種骨骼精奇，絕非一般人能及。全盛時期的他像貓科類動物一樣，能做到骨肉肌腱筋膜完全分離——他的身體不是一般舞者的isolation，而是身體某個部分忽然進入時間停止般的凝結、再啟動、再凝結。表情管理呢？MJ那種像與女生纏綿遊戲欲蓋彌彰的緊張感，加上那些超高頻、介於呻吟與吶喊之間、伴隨過度呼吸的仰頭抽搐，再加上那些自摸下身的舞步……全部都是最高階的性暗示，很難不讓女生們尖叫。所以一邊觀看這部電影的復刻，就一邊被提醒：這世界上只有一個MJ。這就是觀看這類近代人物傳記電影的悖論：你進場就是想緬懷片中角色，然後難免會比較，然後得出「假的真不了」的結論，接著你也不知道自己在感嘆甚麼——因為從進場那一刻起你早就知道，能怪誰？



最後想說，這齣戲讓我充滿回憶。話說當年我在浸會大學排除萬難考進Dance Soc(BUDA)成為team member，認識了一群我到現在都愛死他們的隊友。而在我的好朋友當中，總有一兩個整天在鏡子教室裡扮演MJ，他們連在podium經過都要走到像MJ一樣，每分每秒都進入《Beat It》「No one wants to be defeated」狀態，據說其中一位還被其他學院的同學目睹用月球漫步過馬路(就是舊校區去新校區小島的那條馬路)，幸好沒有車輛經過，否則又要為他拍一齣傳奇。



