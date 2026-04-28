Cecilie Bahnsen同Uniqlo首度聯手 推出話題聯名系列

講到北歐時尚，丹麥女生嗰種自然又有品味嘅穿搭，真係令人著迷，而Cecilie Bahnsen絕對係代表人物之一。品牌一向走浪漫少女風，用細緻花卉同輕盈輪廓俘虜人心。今次同UNIQLO合作，終於將呢份高級感帶入日常穿搭，實用又靚！
今個系列以「詩意之形」(Shapes of Poetry)為主題，將Bahnsen招牌嘅夢幻設計，同UNIQLO一貫主打嘅舒適實穿完美融合。成個系列都充滿標誌性花花圖案，再加上立體荷葉邊袖、細膩褶皺，每件單品都好有層次感，睇落精緻又唔浮誇。
單品方面，包括連身裙、上衣同半身裙，無論單穿定混搭，都可以輕鬆襯出唔同風格，日常出街或者約會都一樣得。最重要係，延續UNIQLO嘅高質路線，選用柔軟棉料同彈性布料，著上身舒服之餘，仲完全冇束縛感，靚得嚟又實用。
另外，今次仲係Bahnsen首次推出童裝系列，加入女童款式，媽咪同女可以一齊襯，畫面應該會好可愛！設計師都話，一直都想設計啲可以日日著、又值得珍藏嘅衣服，而呢個理念同UNIQLO LifeWear不謀而合，所以今次合作特別有意義。
呢個系列將會喺5月22日於UNIQLO官網正式開賣，又係到時候入手搶一番，記得mark實日子啦！