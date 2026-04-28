Cecilie Bahnsen同Uniqlo首度聯手 推出話題聯名系列

講到北歐時尚，丹麥女生嗰種自然又有品味嘅穿搭，真係令人著迷，而Cecilie Bahnsen絕對係代表人物之一。品牌一向走浪漫少女風，用細緻花卉同輕盈輪廓俘虜人心。今次同UNIQLO合作，終於將呢份高級感帶入日常穿搭，實用又靚！

今個系列以「詩意之形」(Shapes of Poetry)為主題，將Bahnsen招牌嘅夢幻設計，同UNIQLO一貫主打嘅舒適實穿完美融合。成個系列都充滿標誌性花花圖案，再加上立體荷葉邊袖、細膩褶皺，每件單品都好有層次感，睇落精緻又唔浮誇。