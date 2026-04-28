古今中外，飲酒文化都是人類社會不可或缺的一部分。無論是江湖豪傑，以至神職人員，都需要和酒精打交道。
酒精是一種很特別的東西。
它既有消毒的作用，同時在人體內也是一種毒素。酒精的發明，對於醫學發展絕對是舉足輕重。與此同時，酒精除了阻礙肌肉合成，更和癌症中風心臟病有著直接的因果關係。
在社交場合中，酒精固然能夠有助拉近社交距離促進關係。在酒精的作用下，人與人之間比較容易卸下心防放下偽裝，催化互相之間的共識。同時，不少信任破裂以至罪行發生，酒精都扮演著重要角色。情緒被放大，自制力減弱，都是酒精惹的禍。
品酒，是一門禮儀和學問。除了帶來愉悅感外，亦可促進生意和經濟發展，有助建立信任圈；酗酒，是一種倚賴和沉溺。當生活被酒精掌控，人生主導權從此變得被動，從此失去了方向；飲酒，除了要節制，更要飲得有智慧。
無論我們酒量多大，每個人的飲酒配額都有上限。當我們有這個覺悟後，不難發現，並不是每一段緣分都值得我們消耗飲酒配額。
健康關係，淺酌可以怡情；有毒關係，痛飲可能亂性。
我們在人生中的每一個選擇，每一個決定，都有其代價。有些人喜歡活在當下及時行樂，有些人選擇堅忍不拔艱苦修行。無論是哪一種思維模式，都需要付出相應代價。時間和健康，永遠都是我們最重要的資產。這兩種資產，只會不斷消耗而不會增加。學習止蝕，是管理人生的入門課。
酒逢知己，酒雅。
話不投機，走呀！