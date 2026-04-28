古今中外，飲酒文化都是人類社會不可或缺的一部分。無論是江湖豪傑，以至神職人員，都需要和酒精打交道。

酒精是一種很特別的東西。

它既有消毒的作用，同時在人體內也是一種毒素。酒精的發明，對於醫學發展絕對是舉足輕重。與此同時，酒精除了阻礙肌肉合成，更和癌症中風心臟病有著直接的因果關係。

在社交場合中，酒精固然能夠有助拉近社交距離促進關係。在酒精的作用下，人與人之間比較容易卸下心防放下偽裝，催化互相之間的共識。同時，不少信任破裂以至罪行發生，酒精都扮演著重要角色。情緒被放大，自制力減弱，都是酒精惹的禍。