MPF一筆過提取即超標？看懂「資產豁免」，合理規劃你的$4,345福利。
上期提到，長生津每月$4,345是銀髮族必爭的「歲月獎金」。專欄一出，好多老友記即刻問我：「Kathy，我退休拎返幾十萬MPF，加埋銀行存款，實超咗資產上限，咁咪冇份？」
很多人以為退休拿一大筆現金在手最安全。但這筆錢死守銀行，不單被通脹蠶食，更會令現金資產瞬間超標，白白錯失每月津貼。
其實政府非常鼓勵市民將一筆過儲蓄轉化為終身現金流，最合規實用的方法就是「年金」。根據社署指引，將部分MPF或閒置存款配置到合資格年金計劃中，投入的本金屬於「豁免資產」，不計入上限，而只須將未來每月派息如實申報為入息即可。這套動作不僅重組了資產結構，更打造了一條長流不息的退休水喉。
甚麼時候配置最合適？「60歲」是黃金行動線。這類年金通常有5年滾存期，60歲買入，65歲申請長生津時年金剛好開始派錢——既拿政府津貼，又領年金派息，自然輕鬆實現退休「出雙糧」！62歲才買會不會太遲？絕對不遲！65歲時資產依然受惠於豁免規則，可先領長生津；到67歲年金期滿開始派發，被動收入再次加碼升級。
總結：只要65歲前及早將閒置資金轉入年金，就不會錯失這份福利。
說到這裏，很多人都有個迷思：手握200萬現金，真係一定比100萬更加穩陣？
下一期，Kathy親自同你計條數，揭秘懂規劃的「100萬」，如何反贏死守銀行的「200萬」！