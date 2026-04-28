MPF一筆過提取即超標？看懂「資產豁免」，合理規劃你的$4,345福利。

上期提到，長生津每月$4,345是銀髮族必爭的「歲月獎金」。專欄一出，好多老友記即刻問我：「Kathy，我退休拎返幾十萬MPF，加埋銀行存款，實超咗資產上限，咁咪冇份？」

很多人以為退休拿一大筆現金在手最安全。但這筆錢死守銀行，不單被通脹蠶食，更會令現金資產瞬間超標，白白錯失每月津貼。

其實政府非常鼓勵市民將一筆過儲蓄轉化為終身現金流，最合規實用的方法就是「年金」。根據社署指引，將部分MPF或閒置存款配置到合資格年金計劃中，投入的本金屬於「豁免資產」，不計入上限，而只須將未來每月派息如實申報為入息即可。這套動作不僅重組了資產結構，更打造了一條長流不息的退休水喉。