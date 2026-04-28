匹克球是近年迅速崛起的新興運動，融合網球、羽毛球和乒乓球的元素，卻比三者更容易上手。它使用較低的球網、穿孔塑料球和輕巧的球拍，球速慢、來回多，爆發力或極快反應相對不那麼重要，老少都能輕鬆參與。
人間佛教的核心，就是把佛法落實在日常生活裡面。匹克球也可以看成一個修行，以「戒、定、慧」三學為框架。戒是根基，遵守雙反彈規則、不踏入廚房區、發球合乎規範，這些看似束縛的戒律，實則保護我們減少失誤，而得分的方法，恰恰就是等待對方失誤。定是核心，面對快攻不慌亂，軟吊相持不貪功，球到的時候要決定如何應對：Dink還是Volley？Dink的發音正與「定」相近，定下來再打。人生也是如此，遇到事情都要先定一定再作決定，心念專注便能以柔克剛，定力愈強愈能在關鍵時刻保持冷靜。慧是昇華，讀懂對手戰術、預判球路，選擇何時軟吊、何時加速。有慧的球員看似不費力，卻能四両撥千斤。
匹克球講究同體共生的精神。雙打時兩個人一隊，互相配合、互補包容。團練的時候，通常按不同程度分組，每人可以按自己的程度找適合的對手對打，有自己的進步步伐，不強求。在香港，有經驗的玩家都很友善地教導新手。我們常常遇上不認識的對手，那就不妨以球會友。當然也會碰到讓人不愉快的對手，這正好修忍耐，不要被激怒，也不要亂了自己的節奏。同時要保持謙厚，不驕不怨，多讚美對手的好球。球場上的每一刻，都是修行的好機會。佛法不在遠處，就在你當下揮出的這一拍。