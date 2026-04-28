匹克球是近年迅速崛起的新興運動，融合網球、羽毛球和乒乓球的元素，卻比三者更容易上手。它使用較低的球網、穿孔塑料球和輕巧的球拍，球速慢、來回多，爆發力或極快反應相對不那麼重要，老少都能輕鬆參與。

人間佛教的核心，就是把佛法落實在日常生活裡面。匹克球也可以看成一個修行，以「戒、定、慧」三學為框架。戒是根基，遵守雙反彈規則、不踏入廚房區、發球合乎規範，這些看似束縛的戒律，實則保護我們減少失誤，而得分的方法，恰恰就是等待對方失誤。定是核心，面對快攻不慌亂，軟吊相持不貪功，球到的時候要決定如何應對：Dink還是Volley？Dink的發音正與「定」相近，定下來再打。人生也是如此，遇到事情都要先定一定再作決定，心念專注便能以柔克剛，定力愈強愈能在關鍵時刻保持冷靜。慧是昇華，讀懂對手戰術、預判球路，選擇何時軟吊、何時加速。有慧的球員看似不費力，卻能四両撥千斤。