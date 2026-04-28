在AI時代 我們更需要閱讀

最近在一場分享會上，有學生問筆者，很多人說AI愈來愈聰明，甚至會寫詩、畫畫，作為學生應該多學習甚麼樣的本領，才能不被淘汰。當時我回答學生，我們與AI不同的地方，在於我們有會思考的心靈，能夠真正感知世界的腦袋和五官；至於如何可以訓練思考，關鍵就在於閱讀。

現時的AI，大抵運作邏輯就是機器透過大量資料匯入之後，透過海量資料去運算、學習，再建立模型等；今日的AI，雖然運算力強，但始終會有差錯，未能取代人類。問題來了，如果有一日世界真的實現了AGI，即AI能夠模仿人類的思考方式，又如何？