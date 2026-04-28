在AI時代 我們更需要閱讀

最近在一場分享會上，有學生問筆者，很多人說AI愈來愈聰明，甚至會寫詩、畫畫，作為學生應該多學習甚麼樣的本領，才能不被淘汰。當時我回答學生，我們與AI不同的地方，在於我們有會思考的心靈，能夠真正感知世界的腦袋和五官；至於如何可以訓練思考，關鍵就在於閱讀。
現時的AI，大抵運作邏輯就是機器透過大量資料匯入之後，透過海量資料去運算、學習，再建立模型等；今日的AI，雖然運算力強，但始終會有差錯，未能取代人類。問題來了，如果有一日世界真的實現了AGI，即AI能夠模仿人類的思考方式，又如何？
首先，未來有部分工作，仍然難以被取代，例如同人接觸、服務的工作，包括護士、社工等等；其次，AI是協助我們而不是駕馭我們的工具，人類要學會使用AI，而不是被AI所取代。當中關鍵，就是我們要有解決工作、生活問題的綜合知識及能力，要用最扎實的方式訓練腦袋、提升知識水平，我們就必須持續閱讀，去吸收跨學科的知識。
上周四(23日)是香港全民閱讀日，不少社會賢達都在社交平台提到自己閱讀的經驗和心得。在這個短視頻、碎片化資訊充斥的年代，其實我們更需要專注、更需要學習。有人認為有了AI，我們就不需要閱讀，筆者反而認為，正正因為有了AI，我們更需要閱讀，因為在將來，我們要解決的是連AI也束手無策的各種問題。