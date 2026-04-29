記憶中，每當我責備謙謙，他從沒試過頂嘴。以他現在的年紀和表達能力，要辯駁我實在易如反掌，但他卻總是選擇沉默。明明心裡覺得委屈，他也只會默默忍受。不頂嘴的孩子，到底是好事，還是壞事？
不頂嘴，並不代表他沒有自己的想法。事實上，謙謙是個心思敏銳、敏感的孩子。他在家人面前總是忍讓，但面對其他人，卻像是一顆容易被點燃的小炸彈。他這小小的腦袋和心靈，真的能獨自處理這些矛盾的情緒嗎？
面對敢怒不敢言的孩子，我不會覺得「太好了，他沒有駁嘴」，反而有點擔心。當然，每個衝突都是育兒的契機。我常藉機教導孩子：有情緒是正常的，你絕對有權利生氣，也可以不同意媽媽的看法。表達負面情緒是每個人的權利和需要，我們要學習的不是否定或掩藏情緒，而是合理地表達出來，把「駁嘴」變為有建設性的討論。當孩子知道在父母面前展現脆弱與憤怒是安全的，他就不需要把壓力胡亂發洩到自己或別人身上。
情緒來襲時，不要強迫孩子當下回應，等待也是對他的一種尊重。事後大家都冷靜下來時，我不會當沒事發生，而是一起坐下來，談談當時的想法和感受。我常覺得，衝突並不可怕，可怕的是我們錯過一次次相互了解的機會。我真正害怕的，是他因為太愛我們、太害怕破壞家庭平靜，而把所有重擔與情緒往自己身上扛。我曾經就是這樣的人，過了許多年，才慢慢學會卸下「乖孩子」的重擔，讓自己真正快樂。我希望謙謙不用走我走過的冤枉路。有些心裡話，可能連我們自己也不清楚或不願面對，有機會說出來，實屬好事。