記憶中，每當我責備謙謙，他從沒試過頂嘴。以他現在的年紀和表達能力，要辯駁我實在易如反掌，但他卻總是選擇沉默。明明心裡覺得委屈，他也只會默默忍受。不頂嘴的孩子，到底是好事，還是壞事？

不頂嘴，並不代表他沒有自己的想法。事實上，謙謙是個心思敏銳、敏感的孩子。他在家人面前總是忍讓，但面對其他人，卻像是一顆容易被點燃的小炸彈。他這小小的腦袋和心靈，真的能獨自處理這些矛盾的情緒嗎？

面對敢怒不敢言的孩子，我不會覺得「太好了，他沒有駁嘴」，反而有點擔心。當然，每個衝突都是育兒的契機。我常藉機教導孩子：有情緒是正常的，你絕對有權利生氣，也可以不同意媽媽的看法。表達負面情緒是每個人的權利和需要，我們要學習的不是否定或掩藏情緒，而是合理地表達出來，把「駁嘴」變為有建設性的討論。當孩子知道在父母面前展現脆弱與憤怒是安全的，他就不需要把壓力胡亂發洩到自己或別人身上。