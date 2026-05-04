「年輕時的流浪，是一生中的養分。」雲門舞集創辦人林懷民曾在訪問裡談到，年輕時獨自去旅行是非常重要的事，不但可以打開視野，而且還可以有空間自我對話，學習從未知中，克服恐懼。
最近和一眾年輕的創作者夥伴們去旅行，我鼓勵他們趁年輕多探索時，突然衝口而出這句話。當年第一次獨自去歐遊，人生第一次有大量獨處時光，每天都和自己深度對話；如今早已過30，回頭再看這句話，有更深的體會。
當年在旅途中，試過跌爛電話、因預訂錯了火車票而漏夜拖著行李在街上跑；也試過迷路兩小時，問路卻盡是聽不懂的異國語言而感到疲憊和沮喪。當然還有在旅途中始終如影隨影的、對未知的恐懼和焦慮，處處都在重新挑戰我的價值觀和信念。
雖然如此，旅途中也遇到很多友善的人、聽到很多關於追夢、成長的故事，都在鼓勵和持續打開我的視野；讓我首次體驗世界之大，從而反思自己的行為和慣性想法；讓我從受害者思維，轉為成長思維，學懂了感恩。人也變得彈性許多，才能成就今天這個持續探索的我。
年輕時的流浪，確實會成為一生中的養分。但我覺得不但是年輕時，其實每一天，只要用心過活，每一次的體驗和旅程，都會成為之後未來人生中的養分。假如你年輕時並沒有機會流浪，不要緊，從今天，把日子活成年輕的模樣，帶著好奇的心去探索和體驗，你未來的自己，將會感謝今天那麼用心過活的你。