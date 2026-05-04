「年輕時的流浪，是一生中的養分。」雲門舞集創辦人林懷民曾在訪問裡談到，年輕時獨自去旅行是非常重要的事，不但可以打開視野，而且還可以有空間自我對話，學習從未知中，克服恐懼。

最近和一眾年輕的創作者夥伴們去旅行，我鼓勵他們趁年輕多探索時，突然衝口而出這句話。當年第一次獨自去歐遊，人生第一次有大量獨處時光，每天都和自己深度對話；如今早已過30，回頭再看這句話，有更深的體會。

當年在旅途中，試過跌爛電話、因預訂錯了火車票而漏夜拖著行李在街上跑；也試過迷路兩小時，問路卻盡是聽不懂的異國語言而感到疲憊和沮喪。當然還有在旅途中始終如影隨影的、對未知的恐懼和焦慮，處處都在重新挑戰我的價值觀和信念。