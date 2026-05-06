比《咒術迴戰》《鏈鋸人》更具風格 《異獸魔都》融合獵奇暴力與黑色幽默

甚麼叫邪典？官方解釋是「在主流市場中可能不賣座、不入流，卻被一小群忠實擁躉狂熱追捧，並形成獨特次文化的作品。」用「人話」來說就是「很奇怪，有點古怪，可能大多數人不會喜歡，但啱channel的人會愛得要死，甚至把它當成共同信仰。」而《異獸魔都》正是邪典中的佼佼者，在動畫公司MAPPA的精良製作下，那「一小群忠實擁躉」更日漸擴大。 作者林田球是一位出身東京藝術大學油畫專業的女性漫畫家。她的畫風以粗獷線條、滿溢細節和強烈色彩對比為特色，淋漓盡致地展現暴力美學，同時又能將血腥戰鬥與日常呆萌情節自然融合，創造出獨特的作品氛圍(目前她正在連載新作《大黑暗》)。《異獸魔都》原作漫畫從2000到2018連載，雖然長達18年但長期不為大眾所知。即便如此，它在大量死忠粉絲的力撐下今年終於成功讓作品第二季呈現。

單看《異獸魔都》的世界結構已跟一般漫畫截然不同。故事建立在兩個截然不同的世界之上。其一是「洞穴」——人類居住的廢棄都市，科技落後、髒亂無序，終年被灰雲籠罩並下著對魔法師有害的「黑雨」，堪稱無法地帶，其二是魔法師世界——色彩斑斕但同樣混亂的領域，居民崇拜惡魔並擁有魔力。連接兩個世界的是魔法師可自由開啟的「門」。魔法師的力量泉源稱為「煙」，通常從手指釋放，是其實力體現。而「面具」在魔法師世界中不可或缺，用於引導和穩定魔力，其設計反映了佩戴者的精神狀態與社會地位。至於「惡魔」則是超越善惡的絕對存在，連魔法師世界的領袖在他們眼裡也不過是「稍微有趣的小丑」。

重口味動人溫情 故事劇情主要描寫在「洞穴」中主角開曼因某位魔法師的實驗變成蜥蜴頭並失去記憶，卻獲得了魔法免疫和身體再生的能力。為了找回原貌和記憶，他與夥伴二階堂一同狩獵來到洞穴的魔法師，而他們的無差別獵殺也引來了魔法師世界強力殺手的追殺，各方勢力因此展開混戰。

《異獸魔都》最離奇也是最吸引的風格是極致地融合了獵奇暴力與黑色幽默，主角吃飯時談論分屍，反派擔心日常瑣事，在血腥戰鬥中穿插荒誕笑點。其天馬行空的想像力、迷人的角色群像和宏大的世界觀備受讚譽。然而，血肉橫飛的畫面、混沌的敘事線索和極致的暴力美學，也讓它成為一部充滿爭議、口味極重的作品，註定無法被所有觀眾接受。《異獸魔都》最讓人津津樂道的，正是它將黑暗暴力與黑色幽默、動人溫情巧妙融合。隨著劇情推進，故事最大的驚喜在於善惡不再是絕對，你無法簡單將角色劃分為好人或壞人。這種混沌狀態正是作品的迷人之處。

在外表冷酷、血腥暴力的基調下，《異獸魔都》包裹的是溫暖、純真甚至幽默的內核。無論是主角還是「反派」煙家族，每個角色都個性鮮明，甚至有種讓人恨不起來的可愛，形成了強烈反差。林田球為「邪典」這個概念賦予了新的生命：它告訴我們，即使是在充滿著奇幻和獵奇元素的外表下，邪典作品的核心也可以是一則關於人性、友誼和美食的溫暖故事。

要將林田球繪畫的整個《異獸魔都》氛圍100%呈現於動畫之上是不可能的，但當觀看動畫版理解到MAPPA有多用心地將那份邪典氣息注入其中的話，你除了能感受到林田球創作那個融合獵奇暴力與黑色幽默世界的氛圍以外，對熱愛原著漫畫那「一小群忠實擁躉」來說也會被動畫製作組的心血努力所感動。要奠重credit監督林祐一郎，他也是《進擊的巨人——The Last Attack》的監督。如果你看罷動畫後愛上這部作品，再找漫畫來看吧！