對接廣東「十五五」 北上養老支援同步提升

近日，廣東省「十五五」規劃綱要正式公布，首次將「積極對接香港北部都會區發展策略」寫入省級發展綱要，並多次提及「粵港澳大灣區」，全方位覆蓋灣區建設。據報，在這份重磅文件中最顯眼的關鍵詞，規劃綱要中提及大灣區多達68處，與原建議稿的25處相比，數量接近原來的兩倍。換句話說，從國家十五五到廣東省十五五，大灣區融合都是重要課題，這對香港各界極有啟示。
在廣東省十五五規劃，提到建強合作發展平台，加強與香港的科創合作，以至是基建互通等等。筆者留意到，在建設宜居宜業宜遊優質生活的相關內容，提及擴大「港澳藥械通」、「廣東院舍圈照顧服務計劃」等適用範圍等內容，可見港人在內地生活、退休的問題，廣東省方面亦照顧周到。
近年，選擇到大灣區內地城市養老的香港長者持續增加，特區政府多年前推行「廣東院舍照顧服務計劃」，資助合資格長者入住大灣區的指定安老院舍，既緩解本地院舍床位緊張，亦提升長者生活質素。誠然，要讓「北上養老」由零星選擇變為穩定的民生路徑，香港五年規劃須有更系統的部署。筆者建議，特區政府可以推動兩地服務標準銜接、優化跨境社會保障安排以及完善長者友好的跨境生活環境，以便利港人北上養老。
內地生活成本較低、居住環境較佳，部分港人選擇北上養老，選擇相當合理。現時粵港澳大灣區深度融合，香港的長者為本港發展打拼了幾十年，更好支援他們北上養老，讓他們過上更優質的生活，筆者認為也是應有之義。