對接廣東「十五五」 北上養老支援同步提升

近日，廣東省「十五五」規劃綱要正式公布，首次將「積極對接香港北部都會區發展策略」寫入省級發展綱要，並多次提及「粵港澳大灣區」，全方位覆蓋灣區建設。據報，在這份重磅文件中最顯眼的關鍵詞，規劃綱要中提及大灣區多達68處，與原建議稿的25處相比，數量接近原來的兩倍。換句話說，從國家十五五到廣東省十五五，大灣區融合都是重要課題，這對香港各界極有啟示。

在廣東省十五五規劃，提到建強合作發展平台，加強與香港的科創合作，以至是基建互通等等。筆者留意到，在建設宜居宜業宜遊優質生活的相關內容，提及擴大「港澳藥械通」、「廣東院舍圈照顧服務計劃」等適用範圍等內容，可見港人在內地生活、退休的問題，廣東省方面亦照顧周到。