女生筆惑為了女生不惑

小時候總覺得成年人到了30多歲，一定早已目標明確、不再動搖。但現在我知道，世界上沒有真正的「不惑」。當你對生活的追求愈高、愈想把自己「過」得好，那種隨之而來的「冒牌者症候群」(Imposter Syndrome)反而愈發深刻。即使很努力了，內心深處卻仍會響起一個聲音：「我真的夠格嗎？」「我真的選對了嗎？」

還記得開筆那天正好是我36歲生日，我帶著又驚又喜的心情開啟了這個專欄。在暫別之際，我想做一個最真實的告白：「其實，我一直活得很迷惑。」

我們在各種Yes or No中拉扯：買樓定租樓？生小孩還是不生？跳槽還是穩穩陣陣？甚至連寫這個專欄，我也曾懷疑是否有人在看。

我想起Coco Chanel。她的一生也曾被懷疑「不夠格」，但她選擇與不安並行，在堅持自我中奪回了人生的自主權。我也曾是在傳統名校裡成績平平而懊惱的小女孩，在14年的職涯長跑中，至今仍會偶爾深陷在「為甚麼別人都比較優秀」的漩渦裡。

中學以來，我都很喜歡文字，也習慣用筆觸記錄感受。從以前Xanga走到現在每天IG Story，都是我的迷惘出口。後來我明白，「筆惑」之所以存在，是因用文字輸出感受，就是最好的「不惑」方法。在文字浮現、思考與刪減之間，我們得以重整混亂的內心。「不惑」並非沒有困惑，而是即使感到迷惑，依然有勇氣帶著疑問面對與前行。畢竟誰不迷惘？世上只有看得比較開的人而已。正如首篇文章所說，我們走的這條路叫「自己的靠山」。 山有迷霧，卻不影響山本身的高度；而路邊細花，正是每一位與我們一起成長的你。專欄暫告一段落。如果你想了解更多關於我的深度思考與職涯策略，歡迎連結我的LinkedIn；若你想多我一個朋友，可在Instagram找到我。謝謝你們陪伴我走過這旅程，希望我的文字也擁有傳遞力量給你們的功能。我們，下一站見。