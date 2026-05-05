中港股市落後因存在「風險折價」

近期，全球地緣衝突持續升級，市場劇烈震盪。然而，在一片動盪中，美股卻逆勢創下新高。對沖基金橋水創始人達利歐接受訪問時的分析，為我們解讀這一反常現象、看清中港股相對落後的原因提供了重要視角。

達利歐指出，資產價格的本質是未來現金流的折現值。只要戰爭沒有實質性打斷美國企業的經營、沒有造成盈利崩塌，地緣衝突就只是市場的短期噪音。當前，美國企業盈利韌性突出，標普500成分股盈利增速亮眼，多數公司業績超預期。AI、半導體等新興賽道資本開支高漲，加之美國能源獨立、供應鏈相對閉環，戰事對本土經濟的衝擊總體可控。資金因此持續湧入這些高確定性領域，推動美股屢創新高。