中港股市落後因存在「風險折價」

近期，全球地緣衝突持續升級，市場劇烈震盪。然而，在一片動盪中，美股卻逆勢創下新高。對沖基金橋水創始人達利歐接受訪問時的分析，為我們解讀這一反常現象、看清中港股相對落後的原因提供了重要視角。
達利歐指出，資產價格的本質是未來現金流的折現值。只要戰爭沒有實質性打斷美國企業的經營、沒有造成盈利崩塌，地緣衝突就只是市場的短期噪音。當前，美國企業盈利韌性突出，標普500成分股盈利增速亮眼，多數公司業績超預期。AI、半導體等新興賽道資本開支高漲，加之美國能源獨立、供應鏈相對閉環，戰事對本土經濟的衝擊總體可控。資金因此持續湧入這些高確定性領域，推動美股屢創新高。
反觀中港股，其落後表現並非偶然，而是盈利、賽道、流動性與風險定價多重因素錯位疊加的結果。盈利端，港股以金融、地產和互聯網為主，互聯網企業增長放緩、盈利承壓，金融地產則受舊經濟拖累，整體修復乏力。A股雖有科技賽道，但龍頭企業的全球競爭力和現金流穩定性仍不及美股巨頭。賽道結構上，美股牢牢佔據AI、算力等全球主線風口，成為資本共識的核心資產；而中港股傳統產業權重偏高，硬科技佔比不足，難以持續吸引全球資金。
流動性層面，港股深受美聯儲政策影響，美元走強、美債收益率高企導致外資持續流出，南向資金雖有一定支撐，但難以填補缺口；A股則以本土資金為主，機構化和長期資金佔比偏低，支撐力度有限。此外，風險定價差異進一步拉大差距。美股憑藉其安全屬性和硬科技優勢，獲得全球資本的「確定性溢價」；中港股則受中美博弈、地緣不確定性等因素影響，持續被賦予「風險折價」，估值長期受壓。