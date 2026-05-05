高功能女性的隱形困境：為甚麼愈能幹的你，愈容易被遺忘？

你是否也是那個在朋友圈裡最「穩」的人？凡事都能處理得妥貼，情緒穩定得像深海，很少抱怨，更鮮少示弱。但在這份「萬能」的糖衣下，你是否也曾感到一絲微涼？那是一種即使身處人群，卻覺得疲憊得透明的孤獨。

高功能女性的痛，不在於做不到，而在於你「總是做得到」。當長期表現得冷靜、可靠，世界便默默對你設定了預設值：不需要被照顧、不會崩潰、可以再多撐一下。於是，你的疲憊變成了透明的。大家都在關心顯而易見的傷口，卻沒人發現你那透支的靈魂，正因為長期維持「優雅輸出」而隱隱作痛。