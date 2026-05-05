「悠價」暴漲時 樂「悠假」開始

累積數十年在地產、建造、工商界與生活歷練，讓我這位60歲的中年人智慧更成熟，看問題更透徹、決策更穩妥，不易被表象迷惑。心態趨向豁達從容，不再為小事焦慮，能真正體會樂悠生活的樂趣。時間真正屬於自己：無論選擇退休、半退休或不退休，都毋須再被工作時間表綁架，可自由安排自己熱愛做的事。

下星期六(5月16日)是我施家殷「登陸」、具備資格享受「樂悠」優惠的大好日子！一個於世界油價暴漲時，步入60歲中年的男人，以「長命120歲」為不算苛求的人生目標，可視為(120÷2＝60)順利完成人生上半場；中場休息過後，下半場隨即開打。

樂悠人士經濟基礎相對穩固：通常已有房產、儲蓄或退休金，子女多已獨立，經濟壓力大幅減輕。家庭角色升級：部分人更有機會成為祖父母，享受含飴弄孫的天倫之樂，與子女的關係也更像朋友。

健康意識提升，因為許多樂悠人士開始重視養生、運動與定期體檢，反而比年輕時更注意身體。同時能有力擺脫社交壓力，不必再為應酬、升遷、業績而惆悵、強顏歡笑，但卻可以只與真正合得來的人交往。

憑藉經驗與人脈，可以嘗試當顧問、教學、做公益，或重拾年輕時沒空培養的愛好，例如學習繪畫、樂器、外語、運動等。情感更為細膩：荷爾蒙分泌趨於平穩，較少衝動，更願意表達關懷，與伴侶的關係有更大機會昇華。社會對其尊重程度亦提升：在大眾文化中，長者常被視為智慧象徵，發言更有分量，也更容易獲得年輕人的討教與信任。