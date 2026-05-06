當孩子發脾氣、說謊或是不聽話時，我們即時的反應多是生氣或沮喪。最近看到一些發人深省的「如果」，再次提醒了我，不當行為的背後，未必一定是孩子的錯，可能是孩子心靈上的需要被我們忽略了。

1.如果孩子習慣說謊，可能是過去父母對他們的錯誤反應過度，讓他們害怕說出真相。

2.如果孩子自信心低落，或許是父母給予他們的「建議」總是多於「鼓勵」。

3.如果孩子容易生氣、情緒失控，可能是他們平時沒有得到足夠的讚賞，導致他們以為只有在「搗蛋」時，才能引起父母的注意。