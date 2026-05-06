當孩子發脾氣、說謊或是不聽話時，我們即時的反應多是生氣或沮喪。最近看到一些發人深省的「如果」，再次提醒了我，不當行為的背後，未必一定是孩子的錯，可能是孩子心靈上的需要被我們忽略了。
1.如果孩子習慣說謊，可能是過去父母對他們的錯誤反應過度，讓他們害怕說出真相。
2.如果孩子自信心低落，或許是父母給予他們的「建議」總是多於「鼓勵」。
3.如果孩子容易生氣、情緒失控，可能是他們平時沒有得到足夠的讚賞，導致他們以為只有在「搗蛋」時，才能引起父母的注意。
4.如果孩子容易嫉妒別人，可能是我們總是不自覺地拿他們與其他人做比較。
5.如果孩子不尊重他人的感受，或許是因為我們總是用「命令」的口吻溝通，而沒有足夠重視他們自身的感受。
6.如果孩子遇事怯懦，可能是因為我們太快出手幫忙，幫孩子清除所有障礙，讓他們失去了練習勇敢的機會。
和大家分享這些「如果」，並不是要大家不斷指責自己，覺得自己不是稱職的父母。沒有人天生就會當父母，我常笑說孩子多大，我當父母的年紀亦是多大。當了母親以後，才是我學習如何做媽媽的開始。這些「如果」，只是想大家一起換個角度思考。當孩子表現不似預期，也許是時候先放下負面想法和情緒，了解孩子心裡真正的想法。以前，我也會一直責怪自己怎麼又做錯了；但現在，我卻學習把精力放在「如何做得更好」。教養從來就沒有完美，只有不斷的修正與陪伴。