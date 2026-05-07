他舉手，全場屏息；他揮棒，音樂流動。那不是指揮的權威，而是音樂藝術的魅力。閻惠昌大師站在台上的一刻，本身就是中樂最美的風景。

日前，閻大師宣布將於2027年、香港中樂團金禧50周年後卸任藝術總監。三十年任期，畫上句號。消息傳出，樂壇惋惜，但更多人選擇起立鼓掌——因為這不是離去，而是昇華。

回望1997年，他本該是彭修文大師的助手，卻因大師驟逝臨危受命。那時的香港中樂團，正面臨轉型的關口。三十年後的今天，樂團已成為「香港文化名片」，足跡踏遍世界頂級音樂廳。這不是奇蹟，而是閻大師用半生心血澆灌出來的果實。