他舉手，全場屏息；他揮棒，音樂流動。那不是指揮的權威，而是音樂藝術的魅力。閻惠昌大師站在台上的一刻，本身就是中樂最美的風景。
日前，閻大師宣布將於2027年、香港中樂團金禧50周年後卸任藝術總監。三十年任期，畫上句號。消息傳出，樂壇惋惜，但更多人選擇起立鼓掌——因為這不是離去，而是昇華。
回望1997年，他本該是彭修文大師的助手，卻因大師驟逝臨危受命。那時的香港中樂團，正面臨轉型的關口。三十年後的今天，樂團已成為「香港文化名片」，足跡踏遍世界頂級音樂廳。這不是奇蹟，而是閻大師用半生心血澆灌出來的果實。
他的視野，從不限於舞台之上。推動樂器改革，率先發明「環保胡琴」，解決因天氣及地域而有的音準問題；委約創作超過2,400首作品，為中樂曲庫注入當代靈魂；創立全中樂團樂隊學院、創辦國際中樂指揮大賽——每一步，都在為中樂的未來鋪路。他與演藝學院合作，將實戰經驗化成系統化的碩士學位課程，為中樂鋪墊了一條康莊大道。他不是只顧眼前的指揮家，而是深謀遠慮的傳𠄘人。
閻大師卸任後的選擇；他獲頒「終身榮譽藝術總監及指揮」，轉任藝術委員會主席及樂隊學院院長，繼續守護中樂薪火。他說：「卸任不是離別，而是另一種方式的相守。」這句話，道盡一位真正藝術家的胸襟。
有幸與閻大師共事過的人都知道，他對中樂的熱誠從未減退半分。他的指揮棒下，不只有音符，還有使命。
大師的背影，從來不是結束，而是傳承的開始。當他願意把舞台讓給年輕人，那才是真正的傳𠄘。
謝謝閻惠昌大師。香港中樂因您而美。