年度101家世界最佳扒房第18位 石板街上的豪邁煙火氣——Fireside

香港人吃牛排，向來主觀印象都是土炮西餐廳如「金鳳」之類——一塊重度醃漬冷藏肉，火紅鐵板上桌，自選汁醬一瀉而下吱吱作響——此乃本地文化，值得保留尊重。只是這跟西方飲食習慣，尤其現今歐美的牛排文化大相逕庭。吃牛排我們真的不及他們歷史悠久和普及，這方面有許多東西值得向西人學習。

中環石板街，有家西式扒房叫Fireside，剛被選為世界101家最佳扒房第18位。這些排名當然只能粗略作參考，但在香港經營如此極致的手工扒房，主廚Jamie Ortolá 的確藝高人膽大。多年前他從西班牙毅然跑到香港來，在米芝蓮星級餐廳廚房工作一段時間後，決心開辦實現他心目中理想扒房模樣的Fireside，還在短短幾年內獲得國際應可，這絕對是項驕人成就。