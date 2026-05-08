發生在新娘潭的靈異事件似乎係無止境的，今期筆者繼續以新娘潭為題。曾主持靈異節目的電台舊同事Ame，現在是靈性工作者，加上她是一位「高靈人士」，現在會為人處理一些靈異個案。她最近去一些鬧鬼的地方為自己YouTube Channel拍攝短片，包括香港猛鬼之地新娘潭作靈探。所以筆者邀請她在節目分享感受。

那晚Ame坐在副駕與丈夫駛入新娘潭：「當進入新娘潭路之後，沿路沒有其他車輛，周圍一片寂靜。右邊近海那邊已聚集很多靈體，他們像是年紀大的靈魂，也有不少帶有惡意及冤念，這個範圍真的很多。雖然我看到並可與他們溝通，但這個環境太令人不安，也感到驚慌，亦不敢再周圍望，只好催促丈夫立即調頭離開。新娘潭的確不是浪得虛名。」