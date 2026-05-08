他，事事會以「我們」為前提，考量彼此現在和未來的生活和計劃。
在飲食與健康上，會磨合彼此並不合拍的習慣和需要。
會主動關心你的感受、心情、體力和健康，會記住你生活細節上的喜好，願意在互相尊重的前提下遷就你，以你為重，不怕理虧。
會主動與你商量他重要的想法、計劃和考慮，即使知道可能會與你的價值觀不一致，也不選擇逃避、隱瞞或假設你不會或不應該介意或反對。
受到誘惑而對你們的感情或承諾產生偏離心時，會想想背棄你後你的感受，是否值得，會不會後悔。
做了對不起你的事並被揭發後放棄狡辯，真心道歉，以行動悔改。
凡事願意和你溝通，即使並不擅長說話，也願意成為聆聽者。
當你需要他時願意陪在你身邊，不會只想獨處或沉默，令你感到被離棄。
即使不懂說愛你，沒承諾過甚麼，會陪你度過艱難歲月，甘苦與共。
不會事事與你計較，尤其在時間和金錢上願意主動付出，不忍給你添負擔。
不會因為你性格和行事獨立、能力比他強、比他更具光芒，恃著你愛他而不付出、不接送、不幫忙、佔便宜、忘記你生日、不花心思給你驚喜，逗你開心。
發脾氣後會道歉，理解你難受。
當你被欺負或佔便宜時，會站出來撐你、維護你、不膽怯、不會為了面子瑟縮一角，讓你自己去面對，身邊沒有人。
在性愛上尊重你的意願、需要和感受。
不全依賴你，不讓你當前鋒代他做他不願或懶得做的事。
你老了病了，他依舊敬你重你照顧你。
所謂愛，應該這樣啊。