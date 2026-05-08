他，事事會以「我們」為前提，考量彼此現在和未來的生活和計劃。

在飲食與健康上，會磨合彼此並不合拍的習慣和需要。

會主動關心你的感受、心情、體力和健康，會記住你生活細節上的喜好，願意在互相尊重的前提下遷就你，以你為重，不怕理虧。

會主動與你商量他重要的想法、計劃和考慮，即使知道可能會與你的價值觀不一致，也不選擇逃避、隱瞞或假設你不會或不應該介意或反對。

受到誘惑而對你們的感情或承諾產生偏離心時，會想想背棄你後你的感受，是否值得，會不會後悔。