最近我接受了YouTuber Ming仔的節目《想創你個心》訪問。這應該是他節目開播以來收視率最低的一集。但節目播出後，遠在加拿大和澳洲的朋友都看到了，有些好幾年沒見面的朋友，也突然主動約我一聚。這讓我深刻體會到新媒體的力量，以往電視訪問也沒有這個效果。 話說回來，Ming仔團隊的認真程度確實讓我驚訝。他們事前做了大量資料蒐集，甚至讀過我寫的書，訪問前還有一個事前會議。到了正式拍攝當天，整個團隊的陣容比電視台的訪問團隊還要龐大。

這訪問讓我有非常好的體驗，我感恩有這個機會。唯一讓我感到不是味兒的，是節目的縮圖標題寫著：「邊個話好人賺唔到大錢？」 首先，感謝他們假設我是「好人」，這點我欣然接受。但「賺大錢」這三個字，我就必須澄清一下了。的確，集團在業界已經算有規模，但賺大錢真的不敢當。廣告業近年經營困難，即使我們比行業的平均水平應該好一點，但公司的盈利跟其他行業同樣規模的公司，相信還差很遠，甚至還不及一些高級打工仔的薪酬。公司盈利不多，加上我們分得比較多給同事，我又不是控股公司的唯一股東，股息收入非常有限。

坦白說，如果以賺錢為目的，我絕對是一個失敗的例子，創業十多年，我每年從公司獲得的金錢回報，仍低於我打工時的薪酬。但我的滿足感，來自看到這套模式展現出的生命力和凝聚力，並且能夠開枝散葉，發展到第三、四代的公司。看到大家用這個模式走得通、走得遠，那種快樂，確實是金錢買不到的。