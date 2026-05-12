抗敏牙膏：五花八門，各有亁坤，何從選擇？

夏日將至，最怕就是出外跟朋友食雪糕時，牙齒酸軟，陣痛難掩，連笑容也要硬撐。

若你每逢飲凍飲，食甜品，都會皺起眉頭的話，可能閣下就是有敏感牙齒了。很多時後，出於本能反應，第一時間便是購買抗敏牙膏，這做法很常見。然而，市面上的產品種類繁多，包裝上列明「即時舒緩」、「深層修護」或「敏感護理」等字眼，容易令人以為它們只是品牌不同，實際作用卻差不多；事實上，不同產品的活性成分和抗敏機制，可以相當不同。

有些人轉用抗敏牙膏一段時間後，症狀仍未見明顯改善，便會好奇到底抗敏牙膏是甚麼原理呢，到底這類產品是否有效呢？

其實，抗敏牙膏的原理不算複雜，現時較常見的配方，大致可分為幾類：

其中一類是含 NovaMin的配方，即矽酸鈣鈉 (Calcium Sodium Phosphosilicate)。這類成分可與唾液反應，在牙齒表面形成鈣磷沉積，進一步形成類似羥基碳磷灰石 (Hydroxycarbonate Apatite) 的保護層，就像起一道城牆一樣，有助封閉象牙質小管，減低管內的水份移動，減少刺激管內神經線。

另一類是氟化亞錫 (Stannous Fluoride) 或精氨酸 (Arginine) 類配方，主要是分別透過錫沉積物或碳酸鈣，達至即時封管抗敏，減少刺激傳遞至牙齒內部。同時，錫沉積物也有防蛀同抗牙菌膜的功效。部分患者可在較短時間內感到舒緩，但實際效果仍會因人而異。

此外，有一款常見成分是硝酸鉀 (Potassium Nitrate) 的抗敏牙膏，它的主要作用並非封閉小管，而是降低牙神經對外來刺激的反應，從而減少敏感所帶來的疼痛訊號傳遞，令牙齒在接觸冷、熱、酸、甜時沒有那麼容易酸痛。

至於含磷酸三鈣 (Tricalcium Phosphate) 的配方，部分研究亦顯示可幫助礦化牙齒，以補礦修復的方式阻塞象牙質小管，並改善象牙質敏感的情況。

因此，所謂抗敏牙膏，並不是單純比較哪一款「最好」，而是要看哪一類成分較切合個人的敏感成因及口腔狀況。部分產品或特定使用方式，的確可在短時間內減輕不適，而且不同配方的起效時間也可不同。若要獲得較穩定的改善，通常需持續使用數日至數星期，個別成分甚至可能需要更長時間。另一方面，抗敏牙膏很多時只能處理症狀，未必能解決根本原因。

牙齒敏感的背後，可能涉及牙齦萎縮、琺瑯質磨耗、酸蝕、刷牙方式不當，甚至磨牙等因素。臨床上亦要排除其他牙齒的相關問題，例如蛀牙、裂牙，或補牙邊緣出現滲漏等情況。正因如此，若未找出真正原因，單靠轉換抗敏感牙膏，效果往往有限。定期牙科檢查的重要，不只在於發現蛀牙，更在於及早辨認敏感來源，避免問題拖延甚至惡化。

除家居護理外，診所亦可提供一些家用抗敏感牙膏未必能取代的保護措施。以高濃度氟化物塗層為例，常見的 5% 氟化鈉漆（5% sodium fluoride varnish）濃度約為 22,600 ppm fluoride；相比之下，一般成人市售含氟牙膏多數約為 1,000 至 1,500 ppm，而 5,000 ppm 則通常屬較高濃度產品，是否適合使用，應由牙醫按臨床情況判斷。

若你正在選擇抗敏感牙膏，還有一個數字值得留意，就是 RDA，即 Relative Dentin Abrasivity，可譯作「相對象牙質磨耗值」。它反映牙膏對象牙質的相對磨耗程度；一般來說，數值較低，代表磨耗性較低。對牙齒敏感、牙齦萎縮，或本身已有牙根暴露與磨耗情況的人而言，選擇磨耗性較低的產品通常較為合適；相反，部分美白牙膏的磨耗性可能較高，選購時便要多加留意。

超市買到的抗敏感牙膏，可以作為日常護理的一部分，但若敏感情況已持續數星期、近期突然加劇、只集中於個別牙齒，或伴隨其他口腔異常，便不宜只靠自行轉換牙膏處理。及早接受牙科檢查，通常比反覆試用不同產品，更有效找出問題所在。

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