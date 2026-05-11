旅行，其實是一種選擇

家人睡得不好時，偶爾會跟我說：「不像你，你到處都可以入睡。」這句話大抵在說我的適應力比較強。的確，去旅行其實需要付出大量體力、適應力——天氣、食物、水源、環境……去旅行幾天，往往剛適應完人就要回港了，又要重新調整生理節奏，因此旅行可算是非常體力勞動的一項「工作」。

以前出外公幹時，舟車勞頓、上山下海、出外整天，回到房間繼續工作也是指定動作。雖然累，但也樂在其中。就像今次跟一眾創作者夥伴前往峇里島，入住一間全包式的度假酒店Club Med，每天行程滿滿，可以隨意選擇想參加的項目；從陸地活動，包括網球、射箭、瑜伽，到水上運動，如浮潛、水上體操、獨木舟。明明可以躺平，哪想來到這裡後，天天8時起床做運動，直到晚上11時才回房入睡，常常因太累倒頭便睡；但卻因此重新了解自己，原來自己並不抗拒運動！