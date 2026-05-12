曾經，赤柱是本地居民、內地及海外旅客的熱門旅遊地點，但隨着市民、旅客習慣改變，赤柱熱鬧程度已不如以往，現時平日除了人流較少，亦有一些店舖沒有營業。今次慢活赤柱的活動，就為赤柱帶來一點新氣象，以壁畫、市集、水上體驗作招徠，既能表現出赤柱特色，也令人可以體驗到不一樣的赤柱。

在黃金周的周末，筆者出席了「Come Chill! @ Stanley」慢活赤柱系列活動的啟動禮，踏進市政大廈一帶，就看到一幅幅貓狗主題壁畫佔據整幅外牆，不少家長帶着小孩在畫前「擺甫士」，幾位外籍女生跑去跟那隻粉紅大貓合照，有時人流疏落的赤柱，也因假期、特別活動而熱鬧起來。

內地五一黃金周結束，期間超過100萬名旅客到訪香港，熱鬧的舊油麻地警署、專賣相機的旺角商場，人潮如鯽。

除了赤柱，其實本港不少旅遊景點也面對相同問題，設施、店面以至環境多年來未有大改變，但是旅客的口味不斷在變，追求新體驗，也追求性價比；當一些熱門景點「塞爆」人流，亦有一些地區「斯人獨憔悴」。

各地區、景點如何重新燃起旅客的興趣，是一個關乎到地區經濟的重要課題。

事實上，不同地區的景點提升吸引力，還涉及「無處不旅遊」理念，不同旅客到訪香港各區，有利地區經濟，還有利於香港分散以百萬計的人流。

赤柱的慢活系列活動，是一個嘗試，當不同地區都花心思、比創意，推出不同的主題設施或活動，或許在下一個假期，旅客要探索香港的選擇就會變得更多，惠及更多商舖。