手握100萬完勝200萬？拆解「年金+長生津」的無盡現金流。退休時手握200萬現金，真係一定比只有100萬的人更加穩陣？

從專業理財策劃的角度去看，答案隨時相反：

假設華叔有200萬現金，做法極度保守，全放銀行做定期(假設年息3%），每月預算花費1萬蚊。乍看之下這筆錢很豐厚，但因為每個月都要從本金和利息中「抽水」應付生活，這其實是一個不斷枯竭的循環。

我們精確計一計：大約去到第22年(華叔87歲左右)，這個200萬的「水塘」就會徹底見底清零。萬一他長命百歲，剩下的十幾年怎麼辦？這就是傳統養老最恐懼的盲點——「人還在，錢卻花光了」。