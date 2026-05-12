手握100萬完勝200萬？拆解「年金+長生津」的無盡現金流。退休時手握200萬現金，真係一定比只有100萬的人更加穩陣？
從專業理財策劃的角度去看，答案隨時相反：
假設華叔有200萬現金，做法極度保守，全放銀行做定期(假設年息3%），每月預算花費1萬蚊。乍看之下這筆錢很豐厚，但因為每個月都要從本金和利息中「抽水」應付生活，這其實是一個不斷枯竭的循環。
我們精確計一計：大約去到第22年(華叔87歲左右)，這個200萬的「水塘」就會徹底見底清零。萬一他長命百歲，剩下的十幾年怎麼辦？這就是傳統養老最恐懼的盲點——「人還在，錢卻花光了」。
相反，明叔只有100萬，但他懂得利用上期講的「資產豁免規則」。他將這100萬投入公共年金，每月產生約$5,600的派息。
最精妙的地方在於，因為年金本金獲社署豁免，他的現金資產完美符合長生津的門檻，每月可合法領取$4,345的政府津貼。兩者相加($5,600+$4,345)，明叔每月擁有近1萬港元的「被動收入」！這筆錢完美抵銷了他的日常開支，而且這筆入息保證能終身派發。
睇得出這兩套做法的致命分別了嗎？華叔守著200萬，是在消耗一個有限的「死水塘」，每天都在提心吊膽水位下降；而明叔用100萬，配合政府政策的槓桿，為自己打造了一口源源不絕的「活水井」。有多長命，就拿多久——這正是退休生活安穩有質素的關鍵，不在於你的「資產存量」，而在於你的「現金流量」。
懂得運用規則，100萬的防禦力絕對能反贏200萬的死錢！
我是Kathy，為你拆解銀髮族必修的財富智慧。