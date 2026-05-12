香港逐步迎來盛事經濟的收成期。回想2023年政府提出此概念時，不少市民感到「茫茫然」，質疑大型活動能否帶動實質效益，這也是正常的。然而經歷兩年多的實踐，從國際七欖球賽、藝術展到巨星演唱會，盛事效應明顯浮現：旅客回升、周邊行業受惠、搞旺社會氣氛、令市民樂於留在香港消費。港人更開始享受「月月有盛事」的氛圍。今天若問市民，相信大家都會說：「不捨得沒有盛事的香港。」

這份轉變並非憑空而來。除了政府積極解說，市民給予的包容與嘗試空間同樣關鍵。任何新政策都需要試錯與調整，若當初只因未見即時成效便全盤否定，便沒有今日成果。盛事經濟證明了進步來自互相理解，而非苛責。