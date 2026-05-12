香港逐步迎來盛事經濟的收成期。回想2023年政府提出此概念時，不少市民感到「茫茫然」，質疑大型活動能否帶動實質效益，這也是正常的。然而經歷兩年多的實踐，從國際七欖球賽、藝術展到巨星演唱會，盛事效應明顯浮現：旅客回升、周邊行業受惠、搞旺社會氣氛、令市民樂於留在香港消費。港人更開始享受「月月有盛事」的氛圍。今天若問市民，相信大家都會說：「不捨得沒有盛事的香港。」
這份轉變並非憑空而來。除了政府積極解說，市民給予的包容與嘗試空間同樣關鍵。任何新政策都需要試錯與調整，若當初只因未見即時成效便全盤否定，便沒有今日成果。盛事經濟證明了進步來自互相理解，而非苛責。
近日傳出惠康與百佳洽商合併，引發壟斷憂慮。有人擔心小店被壓榨、消費者失去選擇。但我們必須看清現實：今日消費模式已徹底改變。連長者都懂用手機淘寶、用電子錢包報旅行團，三、四十歲的主力消費群更習慣在手機及電腦平台完成購物與支付。實體店舖的「單純銷售」功能正在萎縮，取而代之的是體驗與線上線下融合。面對轉變，零售及旅遊企業應勇敢轉型：(一)實體店強化「展示+體驗」，增設試用、工作坊或取貨點；(二)善用社交媒體與KOL，把盛事及景點包裝成「打卡故事」；(三)與活動主辦方聯乘推出套票優惠，將人流轉化為消費；(四)擁抱電子支付與大數據，進行精準促銷。香港人經歷無數挑戰，總能靈活應變、走出低谷。盛事經濟成功，證明敢嘗試、肯調整就能開創新局。超市合併的擔憂，與其恐懼，不如視為零售革新的契機。香港優勢從不在固守舊模式，而在不斷進化。請給轉變時間、給自己信心。今天的我們已比昨天更強；明天的香港必再次讓世界驚豔。