聲音，是一種看不見觸不著，而又無處不在的能量。再寂靜的環境，只要我們細心聆聽，也會感應到一些聲音，包括自己的心跳聲。

音樂，在歷史長河中，從來都扮演著不可或缺的角色。紅白二事，各類儀式，以至交友應酬，當缺乏了音樂的襯托，也會失色不少。歌曲，除了是一種娛樂，亦是人與人之間的情緒傳遞。一個專業的歌手，在唱功與音律外，更重要的是對生命的了解和演繹時的感染力。一些經典的音樂，在不同的人生階段，都會喚起不同的情緒和感受。同時，亦能連結不同年齡不同背景的人們，建立共同語言和回憶。在成長過程中，我們往往低估了聲音對潛意識的潛移默化。