聲音，是一種看不見觸不著，而又無處不在的能量。再寂靜的環境，只要我們細心聆聽，也會感應到一些聲音，包括自己的心跳聲。
音樂，在歷史長河中，從來都扮演著不可或缺的角色。紅白二事，各類儀式，以至交友應酬，當缺乏了音樂的襯托，也會失色不少。歌曲，除了是一種娛樂，亦是人與人之間的情緒傳遞。一個專業的歌手，在唱功與音律外，更重要的是對生命的了解和演繹時的感染力。一些經典的音樂，在不同的人生階段，都會喚起不同的情緒和感受。同時，亦能連結不同年齡不同背景的人們，建立共同語言和回憶。在成長過程中，我們往往低估了聲音對潛意識的潛移默化。
嬰兒時期，我們接觸得最多的是家人的聲音。在這段時間，鼓勵或否定，都會對於兒童的價值觀建立有著決定性的影響。優秀的家長，除了付出愛心，也會適度地讓孩子在跌碰下發展對環境的適應力，以及自我學習和修正的能力。
在青少年時期到成年，朋輩之間的認同與支持，都有助提升我們的安全感和自我價值。能夠成長於健康的生活圈子，除了運氣，亦要有選擇的智慧，和斷捨離的勇氣。
一個人的心理質素愈強，生命中的容錯率愈高。而心理質素的培養，需要有合適的土壤。每一個人都是聲音的接收器和播放機。我們成長於這個土壤，同時亦孕育著這個土壤。
天籟之音還是靡靡之聲，一言九鼎還是輕諾寡信，都蘊含著因果密碼。
星星之火，可以燎原。
舌頭雖小，可成大事。
廣傳佳音，成就家欣。
特別鳴謝 IG@bebrianna