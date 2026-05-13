《真人快打II》血殺Cult爆好玩 為《街頭霸王》設下格Game改編最高門檻

不計色情暴力兒童不宜，每一齣電影均歡迎任何人士收看，但凡有眼有耳有五感都能評頭品足一番，不過有些類型電影是有前設的，例如系列電影沒有看第一集便去看第二集，沒有前文後理會覺得莫名其妙。動漫遊戲改編電影也一樣，如果入場前對原作遊戲有一定理解、甚至親身接觸過，在觀看時整體感受一定更優越。正如你沒有玩過孖寶兄弟便入場觀看《超級瑪利歐兄弟電影版》，你會很奇怪一個周圍彈彈跳跳的鬍鬚大叔到底有甚麼好看。《真人快打II》亦一樣，分別是後者比孖寶兄弟更小眾，缺乏這些對遊戲理解的前文後理，觀影電影時會大打折扣，電影評論更甚。

說電影前先說一點遊戲背景小知識。90年代還是機鋪的年代，而且CAPCOM於1991年推出的《街頭霸王2》後更令格鬥遊戲大行其道，每間遊戲開發公司也想分一杯羹。時至1992年，美國由四人組成的廠商Midway(現由NetherRealm Studios開發)開創性地使用真人動作捕捉技術，以全新的2.5D玩法(即3D畫面、2D平面戰鬥)並以架空世界錦標賽為舞臺，創作出令人眼前一亮、如今成為cult味最濃(「cult呼」改為「cult味」)的格GAME《Mortal Kombat》。 當年香港其中一間最著名的大型機鋪是座落於旺角的靈機，而放在店門最前排的一般都是最新登陸的機台，還記得當年一個晚上還是中學雞的我走進靈機，店內幾乎有二、三十人圍著門前的一部機台，幾乎都看不到畫面，只聽見一些古怪的出招聲效和人的慘叫聲，走近一看才看到原來是一款全新格game，但角色並非如街霸一樣的卡通動畫，而是以非常像真的真人呈現，當戰鬥完結前的一剎，勝者還是將負者的頭顱連肋骨整條拔出，非常血淋淋，年少的我被這一幕完全震懾，原來大型機台格game是可以以這種仿真和暴力的方式呈現。

如果你沒有接觸過遊戲看電影《真人快打II》的話，會被電影那些標誌性的R級「終結技 (Fatality)」血腥場面所震懾(其中亦有一幕放過對方，那也是遊戲中另一個有趣的「Mercy」系統)，甚至會以為這就是系列的最大特色，不過這其實只是遊戲特色的其中一環，原作還有更大的吸引點是角色設計與玩味甚濃的世界觀。上集雖然在角色及世界觀還原上也處理得非常之好，但因為利用了原創角色作為主角，令到本來系列玩家在觀看時產生距離感，結果今集製作組應該聽取了大量粉絲意見，將系列中「最有個性」的角色Johnny Cage成為核心主角。

由《The Boys》大家都非常喜愛的Karl Urban飾演Johnny Cage可說是天作之合。

尋回自己的「中年好功夫」 Johnny Cage在遊戲中是位搞笑角色，為系列原本陰暗、血腥風格注入幽默元素，令該遊戲成為一套獨一無二cult味甚濃的格game。Johnny Cage設計藍本來自武打巨星尚格雲頓，在《真人快打4》開始喜劇化，憑藉其毒舌、不靠譜卻又充滿英雄氣概的性格深得玩家喜愛，因為遊戲中絕大多數的幽默台詞與橋段都由他貢獻，例如他調侃對手的外表，或在擊敗對手後擺出誇張勝利姿勢，這些都在電影忠實還原，由《The Boys》大家都非常喜愛的Karl Urban飾演Johnny Cage可說是天作之合，其中當電影還原最標誌性模仿尚格雲頓「一字馬打蛋蛋」的動作，實在令機迷大呼過癮。透過原創再由遊戲參考，如今在電影中再呈現出來，可說是三創。

男人跌倒再翻身的come back橋段、加上打到飛起的華麗格鬥設計，只要處理得宜永遠可以令觀眾看得熱血沸騰，《真人快打II》在這兩大元素拿滿分。

《真人快打II》劇情上也巧妙利用了Johnny Cage在遊戲中的背景設計，他從最初因電影事業遭遇瓶頸(第一幕便大玩90年代最流行的硬派武打電影)，並被影評人及粉絲抨擊虛有其表，連他自己也開始對自己欠缺信心，直至失驚無神被選為天選之人參加屬於「地界」的人類保衛戰後，他才逐漸尋回自我，尋回自己的「中年好功夫」，這些男人跌倒再翻身的come back橋段、加上打到飛起的華麗格鬥設計，只要處理得宜永遠可以令觀眾看得熱血沸騰，《真人快打II》在這兩大元素拿滿分。

還有太多遊戲系列的吸引人角色，在《真人快打II》電影中不止是忠實還原，甚至帶有畫龍點睛的妙筆，從Scorpion與Sub Zero的宿敵恩怨、避寒(Bi-Han)黑化、裝上義眼的Kano、火焰拳頭型到爆的劉康再度回歸(Marvel其中一大敗筆就是放棄選用林路迪(Ludi Lin)擔任《尚氣》男主角)，這些角色通通在電影中充滿魅力。女角方面，神情氣場甚似陳慧琳的Adeline Rudolph飾演Kitana非常到位，更不用說兩位超魅力日本男神真田廣之與淺野忠信繼續加持。說實話，你怎想得到這兩位日本殿堂級演員會攜手演出一齣格game改編電影？華麗的演員陣容、絕不馬虎的costume、非常用心的格鬥細節、忠實理解原著的遊戲改編，能夠在MAX欣賞《真人快打II》實在是機迷加戲迷之福，前提你要是機迷加戲迷，是時候大家齊齊大喝一聲：Mortal Kombat！