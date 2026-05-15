繼電影《再見UFO》以八十年代有居民目擊華富邨天空出現外星物體後，該處再次成為熱話。近日，政府要對邨下海旁的瀑布灣神像山進行部分清場，引起市民留意這個詭異「打卡點」。這裡布滿了大約近8,000個被棄置的神像，它們是附近居民，將不再供奉的神像棄置於海邊位置，據說大約有五丶六十年歷史。由於神像被排列得整齊有致，加上有邨民長期打理，令這裡成為一個打卡熱點，甚至是靈探愛好者拍攝的好地方。被棄置的神像在此再被供奉，很多人也認為現在拜祭的應是其他眾生，但邨民多年來也如此供奉，實屬心安理得的心態，更令神像山屹立數十年。

意想不到的是，神像山經歷了數十年風吹雨打後，部分山坡結構出現危險，政府須將它清拆，結果引起社會人士熱烈討論。有人認為神像已成眾生安居之所，現在要它們離開，或令華富邨居民易受靈界的滋擾。 為了解實況，筆者日前再到神像山查看究竟。現場所見已有四丶五個工友將神像一堆一堆的運上地面，準備送到堆填區。筆者向其中一位負責人查詢清拆神像可有甚麼禁忌，他坦白說：「今日有數個工人來到現場後，決定離場，他們當中有外籍人士及本地人，或許擔心對神明不敬，會帶來自身影響吧！不過，我抱着工作的心態，也沒有擔心甚麼。」

事後筆者向一位法科師傅了解，原來在神像山某一些神像的確是「有料到」的。「之前我聽過一位在這裏做保安的透露，一些被盒子蓋上的神像，應該有惡靈在內，所以也勸喻一般人不要接觸。但目前我看到這部分神像也被移走了，究竟會出現甚麼靈異的事情，我們還是拭目以待吧。」 山坡結構危險，政府要進行維修也是無可厚非的，不過勢估唔到，華富邨居民被逼遷之前，神仙竟然要被逼先移民。