請珍惜還有機會說「我們」

她說：「我和他在一起時，連『我愛你』都不敢開口說，他總是保持距離，不帶我見家人或朋友，連『我們下次一起去』、『不如我們買這個今晚煮來吃吧』這些一般情侶的對話我都沒機會說。我和他只能是我和他，去不到『我們』這一步。」 當你愛上一個只願意和你有「關係」，沒有「彼此」的人時，你永遠是委屈地單戀，這個他並不想背負「我們」這擔子。他只有他自己，視你為外人，不想和你太親密，因為親密意味著要對你負責任。由始至終，他早已預備離棄你。

另一個她說：「他很沒用，叫他做十件事他永遠只完成一半，安排旅行總是粗心大意，害我吃不到最想吃的那家店。我生日他年年都是送花，不肯多花一點心思。別人的老公懂得煎燶邊蛋給老婆吃，他卻連太陽蛋都煎歪了。」 事實上丈夫事事遷就她，煮飯旅行接送家務買房事事上心，一手包辦，連碗也不用她洗，把她寵如寶貝，甚麼事都和她商量，問她「你說『我們』這樣好不好？」 當你只想等待被討好，如寵物般被飼養時，你不過是在討他愛你的便宜，埋怨幸福不夠多，不知道原來即使平凡如「我們」兩個字，可以不是理所當然的情侶專利詞。當你在嫌棄靠在你身邊照顧你的那位時，可知道你正在幸運地享福。

有些關係沒福分說「我們」，更甭說世事無常，對方不一定明天還在，「我們」一夜間便剩下「我」。 說「我們」是對關係的尊重，也是福氣。下次你說或聽到他說「我們」時，請加倍珍惜。